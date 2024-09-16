Ціни на каву досягли 13-річного максимуму

Чашка кави, імовірно, подорожчає ще більше, оскільки постійні перебої з поставками підштовхують вартість високоякісних зерен арабіки до найвищого рівня за 13 років, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси виросли на 3,3% до 2,6805 доларів за фунт у Нью-Йорку, найвищого рівня з 2011 року. Ціни зросли приблизно на 40% цього року, оскільки дефіцит більш дешевих зерен робусти підігріває попит на сорт арабіки, якому віддають перевагу спеціалізовані мережі.

Зростання цін на каву набирає обертів через побоювання з приводу суворої погоди у провідному виробнику Бразилії. Країна завершує збирання врожаю 2024-2025 років, і перспективи виробництва ослабли після того, як спека та посуха завдали збитків полям.

"Уся справа в погоді", - сказав Кона Хак, керівник досліджень в ED&F Man, вказавши на умови в основних регіонах вирощування кави в Бразилії та відсутність прогнозу опадів на найближчі два тижні.

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Тепер увага переключається на потенціал наступного сезону, а південноамериканська країна охоплена найсильнішою посухою за останні десятиліття, що загрожує подальшою шкодою врожаю.

"Потенціал урожаю арабіки 2025/26 року висить на волосині", - сказав аналітик Rabobank Карлос Мера. Кількість опадів у районах вирощування арабіки постійно нижча за норму з початку сухого сезону у квітні, сказав він. "Ця проблема виникла в той час, коли кавова індустрія страждає від перевантаженості портів у кількох країнах, глобальної нестачі контейнерів, перебоїв у районі Червоного моря, а також врожаїв, що розчаровують, у В'єтнамі", - додав він.

Ціни на робусту також зростали протягом тижня, підскочивши на 3% у понеділок.

По всьому ланцюжку поставок вплив цьогорічного ралі цін вже очевидний. JM Smucker Co., чиї бренди, такі як Folgers та Café Bustelo, домінують на ринку домашньої кави в США, підняла свої ціни на початку цього літа. Мережа ресторанів Pret A Manger скасувала у Британії "передплату" на каву, яка давала клієнтам до п'яти напоїв на день.

Доповнення

Зростання цін на каву посилює інфляцію у секторі напоїв. Ціни на апельсиновий сік також підскочили через дефіцит виробництва, а рекордне зростання ф'ючерсів на какао підвищує вартість шоколадних напоїв та десертів. Проте ціни на інші основні продукти харчування, такі як зернові, залишаються невисокими, що стримує загальну інфляцію цін на продукти харчування, пише видання.

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