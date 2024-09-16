Ціни на каву досягли 13-річного максимуму

ukenru
08:43 • 13049 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 90529 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 140561 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 192618 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 145631 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 129151 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 124836 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 163721 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76838 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84896 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.4 м/с
88 %
749 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 78406 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 72083 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 69960 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 70360 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 65694 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 47472 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 192648 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 163733 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 197395 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 531002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 2646 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 11051 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 20171 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 43106 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 41813 перегляди
Актуальне
Ціни на каву досягли 13-річного максимуму

Ціни на каву досягли 13-річного максимуму

Київ • УНН

 • 38323 перегляди

Ф'ючерси на каву арабіка зросли до $2,68 за фунт, найвищого рівня з 2011 року. Зростання цін спричинене дефіцитом робусти, посухою в Бразилії та проблемами з логістикою.

Чашка кави, імовірно, подорожчає ще більше, оскільки постійні перебої з поставками підштовхують вартість високоякісних зерен арабіки до найвищого рівня за 13 років, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси виросли на 3,3% до 2,6805 доларів за фунт у Нью-Йорку, найвищого рівня з 2011 року. Ціни зросли приблизно на 40% цього року, оскільки дефіцит більш дешевих зерен робусти підігріває попит на сорт арабіки, якому віддають перевагу спеціалізовані мережі.

Зростання цін на каву набирає обертів через побоювання з приводу суворої погоди у провідному виробнику Бразилії. Країна завершує збирання врожаю 2024-2025 років, і перспективи виробництва ослабли після того, як спека та посуха завдали збитків полям.

"Уся справа в погоді", - сказав Кона Хак, керівник досліджень в ED&F Man, вказавши на умови в основних регіонах вирощування кави в Бразилії та відсутність прогнозу опадів на найближчі два тижні.

Стрімке зростання цін на каву вже має вплив - FT01.04.24, 17:32 • 34433 перегляди

Тепер увага переключається на потенціал наступного сезону, а південноамериканська країна охоплена найсильнішою посухою за останні десятиліття, що загрожує подальшою шкодою врожаю.

"Потенціал урожаю арабіки 2025/26 року висить на волосині", - сказав аналітик Rabobank Карлос Мера. Кількість опадів у районах вирощування арабіки постійно нижча за норму з початку сухого сезону у квітні, сказав він. "Ця проблема виникла в той час, коли кавова індустрія страждає від перевантаженості портів у кількох країнах, глобальної нестачі контейнерів, перебоїв у районі Червоного моря, а також врожаїв, що розчаровують, у В'єтнамі", - додав він.

Ціни на робусту також зростали протягом тижня, підскочивши на 3% у понеділок.

По всьому ланцюжку поставок вплив цьогорічного ралі цін вже очевидний. JM Smucker Co., чиї бренди, такі як Folgers та Café Bustelo, домінують на ринку домашньої кави в США, підняла свої ціни на початку цього літа. Мережа ресторанів Pret A Manger скасувала у Британії "передплату" на каву, яка давала клієнтам до п'яти напоїв на день.

Доповнення

Зростання цін на каву посилює інфляцію у секторі напоїв. Ціни на апельсиновий сік також підскочили через дефіцит виробництва, а рекордне зростання ф'ючерсів на какао підвищує вартість шоколадних напоїв та десертів. Проте ціни на інші основні продукти харчування, такі як зернові, залишаються невисокими, що стримує загальну інфляцію цін на продукти харчування, пише видання.

Світові ціни на пшеницю різко зросли після удару рф по зерновозу в Чорному морі - Bloomberg12.09.24, 20:45 • 20861 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини СвітуАгроновини

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54