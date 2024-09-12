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Світові ціни на пшеницю різко зросли після удару рф по зерновозу в Чорному морі - Bloomberg

Київ • УНН

 • 20861 перегляди

Грудневі ф'ючерси на пшеницю досягли 2-місячного максимуму після удару РФ по зерновозу в Чорному морі. Ціни зросли на 2,2% до $5,9175 за бушель на тлі низьких урожаїв та очікуваного скорочення постачань.

Після того, як війська рф вдарили по зерновозу у Чорному морі ф'ючерси на пшеницю підскочили до найвищого рівня за 2 місяці. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що грудневі ф'ючерси на пшеницю зросли на 2,2% після заяви України про влучення російської ракети в зерновоз у Чорному морі. росіяни атакували судно, як тільки воно вийшло з українських територіальних вод.

Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькі біржі зросли до 5,9175 дол за бушель, найвищого показника з липня 2024 року.

У виданні додають, що сьогоднішня атака рф на зерновоз відбулася на тлі низьких урожаїв пшениці у провідних країнах-виробниках та очікуваного скорочення постачання експортерами.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 12 вересня, росія обстріляла цивільне судно з вантажем пшениці для Єгипту в Чорному морі. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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