Світові ціни на пшеницю різко зросли після удару рф по зерновозу в Чорному морі - Bloomberg

Грудневі ф'ючерси на пшеницю досягли 2-місячного максимуму після удару РФ по зерновозу в Чорному морі. Ціни зросли на 2,2% до $5,9175 за бушель на тлі низьких урожаїв та очікуваного скорочення постачань.