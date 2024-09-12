Мировые цены на пшеницу резко выросли после удара рф по зерновозу в Черном море - Bloomberg
Киев • УНН
Декабрьские фьючерсы на пшеницу достигли 2-месячного максимума после удара РФ по зерновозу в Черном море. Цены выросли на 2,2% до $5,9175 за бушель на фоне низких урожаев и ожидаемого сокращения поставок.
После того, как войска рф ударили по зерновозу в Черном море фьючерсы на пшеницу подскочили до самого высокого уровня за 2 месяца. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Отмечается, что декабрьские фьючерсы на пшеницу выросли на 2,2% после заявления Украины о попадании российской ракеты в зерновоз в Черном море. россияне атаковали судно, как только оно вышло из украинских территориальных вод.
Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже выросли до 5,9175 долл за бушель, самого высокого показателя с июля 2024 года.
В издании добавляют, что сегодняшняя атака рф на зерновоз состоялась на фоне низких урожаев пшеницы в ведущих странах-производителях и ожидаемого сокращения поставок экспортерами.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 12 сентября, россия обстреляла гражданское судно с грузом пшеницы для Египта в Черном море.