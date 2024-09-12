Мировые цены на пшеницу резко выросли после удара рф по зерновозу в Черном море - Bloomberg

После того, как войска рф ударили по зерновозу в Черном море фьючерсы на пшеницу подскочили до самого высокого уровня за 2 месяца. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что декабрьские фьючерсы на пшеницу выросли на 2,2% после заявления Украины о попадании российской ракеты в зерновоз в Черном море. россияне атаковали судно, как только оно вышло из украинских территориальных вод.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже выросли до 5,9175 долл за бушель, самого высокого показателя с июля 2024 года.

В издании добавляют, что сегодняшняя атака рф на зерновоз состоялась на фоне низких урожаев пшеницы в ведущих странах-производителях и ожидаемого сокращения поставок экспортерами.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 12 сентября, россия обстреляла гражданское судно с грузом пшеницы для Египта в Черном море.