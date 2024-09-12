"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту": Зеленський повідомив про ворожу атаку на цивільне судно в Чорному морі
Київ • УНН
Російська ракета вразила цивільне судно з вантажем пшениці для Єгипту в Чорному морі. Президент Зеленський закликав світ відреагувати, наголосивши на важливості українського експорту продовольства для глобальної безпеки.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про ворожу ракетну атаку на цивільне судно з вантажем пшениці для Єгипту в Чорному морі, закликавши світ відреагувати, пише УНН.
Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат.
Президент наголосив, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. "Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу", - вказав він.
"Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни", - вказав Зеленський.
"Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет", - наголосив Президент України.
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