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"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту": Зеленський повідомив про ворожу атаку на цивільне судно в Чорному морі

"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту": Зеленський повідомив про ворожу атаку на цивільне судно в Чорному морі

Київ • УНН

 • 30698 перегляди

Російська ракета вразила цивільне судно з вантажем пшениці для Єгипту в Чорному морі. Президент Зеленський закликав світ відреагувати, наголосивши на важливості українського експорту продовольства для глобальної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ворожу ракетну атаку на цивільне судно з вантажем пшениці для Єгипту в Чорному морі, закликавши світ відреагувати, пише УНН.

Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат.

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. "Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу", - вказав він.

"Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни", - вказав Зеленський.

"Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет", - наголосив Президент України.

Зеленський відреагував на удар рф по автівках працівників МКЧХ на Донеччині: "Світ повинен реагувати жорстко й принципово"12.09.24, 15:24 • 15944 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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