Зеленський відреагував на удар рф по автівках працівників МКЧХ на Донеччині: "Світ повинен реагувати жорстко й принципово"
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по автомобілях МКЧХ у Донецькій області, вбивши трьох працівників і поранивши двох. Зеленський закликав світ жорстко реагувати на такі злочини рф.
російські війська 12 вересня завдали удару по автомобілях гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста у Донецькій області. Президент Володимир Зеленський наголосив, що світова спільнота повинна реагувати на такі удари рф "жорстко й принципово", повідомляє УНН.
Ще один російський злочин війни. Сьогодні окупант завдав удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині. Станом на зараз відомо про двох поранених – їм надається вся необхідна допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом
Президент вказав, що у цій війні все абсолютно очевидно: росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі.
"Світ повинен реагувати жорстко й принципово. Не можна залишатися байдужим – і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити росію припинити цей терор і змусити москву шукати миру", - резюмував Президент.
Нагадаємо
Внаслідок артилерійського обстрілу рф у селі Віролюбівка загинули три українських працівники МКЧХ, ще двоє поранені. Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець закликав МКЧХ офіційно визнати порушення росією норм Женевських конвенцій.