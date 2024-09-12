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Зеленський відреагував на удар рф по автівках працівників МКЧХ на Донеччині: "Світ повинен реагувати жорстко й принципово"

Зеленський відреагував на удар рф по автівках працівників МКЧХ на Донеччині: "Світ повинен реагувати жорстко й принципово"

Київ • УНН

 • 15944 перегляди

Російські війська завдали удару по автомобілях МКЧХ у Донецькій області, вбивши трьох працівників і поранивши двох. Зеленський закликав світ жорстко реагувати на такі злочини рф.

російські війська 12 вересня завдали удару по автомобілях гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста у Донецькій області. Президент Володимир Зеленський наголосив, що світова спільнота повинна реагувати на такі удари рф "жорстко й принципово", повідомляє УНН

Ще один російський злочин війни. Сьогодні окупант завдав удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині. Станом на зараз відомо про двох поранених – їм надається вся необхідна допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом

- написав Зеленський.

Президент вказав, що у цій війні все абсолютно очевидно: росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі.

"Світ повинен реагувати жорстко й принципово. Не можна залишатися байдужим – і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити росію припинити цей терор і змусити москву шукати миру", - резюмував Президент. 

Нагадаємо 

Внаслідок артилерійського обстрілу рф у селі Віролюбівка загинули три українських працівники МКЧХ, ще двоє поранені.  Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець закликав МКЧХ офіційно визнати порушення росією норм Женевських конвенцій. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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