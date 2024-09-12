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Троє працівників МКЧХ загинули на Донеччині через обстріл рф - Лубінець звернувся до Червоного Хреста

Київ • УНН

 • 14121 перегляди

Внаслідок артилерійського обстрілу рф у селі Віролюбівка загинули три українських працівники МКЧХ, ще двоє поранені. Лубінець закликав МКЧХ офіційно визнати порушення росією Женевських конвенцій.

Внаслідок ворожого обстрілу села Віролюбівка Донецької області загинули три штатних працівники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), ще дві людини травмувались.  Про це повідомив Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець. Він закликав МКЧХ офіційно визнати порушення росією норм Женевських конвенцій, повідомляє УНН

Три громадянина України, штатних працівників МКЧХ, загинули через обстріл РФ! Також ще дві людини отримали поранення. Артилерійський обстріл РФ здійснила по селу Віролюбівка на Донеччині

- написав Лубінець.

За його словами, працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу.

"Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ — мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ! МКЧХ має офіційно і публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій!", - наголосив Омбудсман. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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