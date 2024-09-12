Трое работников МККК погибли в Донецкой области из-за обстрела рф - Лубинец обратился к Красному Кресту

В результате вражеского обстрела села Веролюбовка Донецкой области погибли три штатных работника Международного Комитета Красного Креста (МККК), еще два человека травмировались. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Он призвал МККК официально признать нарушение россией норм Женевских конвенций, сообщает УНН.

Три гражданина Украины, штатных работников МККК, погибли из-за обстрела РФ! Также еще два человека получили ранения. Артиллерийский обстрел РФ осуществила по селу Веролюбовка в Донецкой области - написал Лубинец.

По его словам, работники МККК находились в грузовике, которым перевозили гуманитарную помощь.

"Об обстреле уже известно, но МККК, равно как и МФКК - молчат! Никакой реакции, осуждения или выражения сочувствия! Таким образом это молчание только прикрывает преступную политику РФ! МККК должен официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций!", - подчеркнул Омбудсмен.