Зеленский отреагировал на удар рф по машинам работников МККК в Донецкой области: "Мир должен реагировать жестко и принципиально"

российские войска 12 сентября нанесли удар по автомобилям гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области. Президент Владимир Зеленский отметил, что мировое сообщество должно реагировать на такие удары рф «жестко и принципиально», сообщает УНН.

Еще одно российское преступление войны. Сегодня оккупант нанес удар по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области. По состоянию на сейчас известно о двух раненых - им оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом - написал Зеленский.

Президент указал, что в этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать «обе стороны», то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше.

«Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться равнодушным - и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить москву искать мира», - резюмировал Президент.

Напомним

В результате артиллерийского обстрела рф в селе Веролюбовка погибли три украинских работника МККК, еще двое ранены. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец призвал МККК официально признать нарушение Россией норм Женевских конвенций.