"Российская ракета против груза пшеницы для Египта": Зеленский сообщил о вражеской атаке на гражданское судно в Черном море

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

  •  106549 просмотра
В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

  •  108025 просмотра
Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

  •  101269 просмотра
США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

  •  42571 просмотра
Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

  •  58283 просмотра
публикации
Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

  •  58283 просмотра
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  121206 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

11 сентября 2024, 12:00  •  128173 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

11 сентября 2024, 09:31  •  144741 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

11 сентября 2024, 08:34  •  145283 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

  •  17012 просмотра
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

  •  87980 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

  •  85356 просмотра
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

10 сентября 2024, 09:56  •  108083 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  113379 просмотра
Актуальное
"Российская ракета против груза пшеницы для Египта": Зеленский сообщил о вражеской атаке на гражданское судно в Черном море

"Российская ракета против груза пшеницы для Египта": Зеленский сообщил о вражеской атаке на гражданское судно в Черном море

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 12:43  •  5961 просмотра

Read in English

Российская ракета поразила гражданское судно с грузом пшеницы для Египта в Черном море. Президент Зеленский призвал мир отреагировать, подчеркнув важность украинского экспорта продовольствия для глобальной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вражеской ракетной атаке на гражданское судно с грузом пшеницы для Египта в Черном море, призвав мир отреагировать, пишет УНН.

Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Черном море - по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. "От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях мира", - указал он.

"Критическим является наше снабжение продовольствием в страны Африки и региона Ближнего Востока. Мы и в дальнейшем будем делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины - защита жизни, и так же это должно быть приоритетом для каждой страны", - указал Зеленский.

"Ожидаем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет", - подчеркнул Президент Украины.

Зеленський відреагував на удар рф по автівках працівників МКЧХ на Донеччині: "Світ повинен реагувати жорстко й принципово"12 сентября 2024, 12:24 • 8538 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономикаполитика
Эксклюзив
Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес
  •  28232 просмотра

Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа
  •  37407 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа

Эксклюзив
Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства
  •  41875 просмотра

Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства

Эксклюзив
Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние
  •  49883 просмотра

Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние

Эксклюзив
Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде
  •  59752 просмотра

Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде

Эксклюзив
Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
  •  105050 просмотра

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Эксклюзив
Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения
11 сентября 2024, 12:54  •  104398 просмотра

Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения

Эксклюзив
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
11 сентября 2024, 09:31  •  144741 просмотра

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Эксклюзив
Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света
11 сентября 2024, 08:08  •  102907 просмотра

Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Эксклюзив
Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию
11 сентября 2024, 08:02  •  100240 просмотра

Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию

Популярные

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

  •  58283 просмотра
США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

  •  42571 просмотра
Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

  •  101269 просмотра
В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

  •  108025 просмотра
Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

  •  106549 просмотра

Публикации

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

  •  58283 просмотра
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  121206 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

11 сентября 2024, 12:00  •  128173 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

11 сентября 2024, 09:31  •  144741 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

11 сентября 2024, 08:34  •  145283 просмотра

Война

Оккупанты обстреляли FPV-дроном Очаков: ранена 16-летняя девушка

Оккупанты обстреляли FPV-дроном Очаков: ранена 16-летняя девушка

  •  0 просмотра
россияне в очередной раз назначили Сергея Аксенова «главой» оккупированного Крыма

россияне в очередной раз назначили Сергея Аксенова «главой» оккупированного Крыма

  •  1307 просмотра
МИД Украины призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за войны

МИД Украины призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за войны

  •  1600 просмотра
Литва планирует приобрести для Украины ЗРК для систем ПВО

Литва планирует приобрести для Украины ЗРК для систем ПВО

  •  2861 просмотра
В Конотопе стабилизировали ситуацию после масштабного российского удара - ОВА

В Конотопе стабилизировали ситуацию после масштабного российского удара - ОВА

  •  4928 просмотра

политика

россияне в очередной раз назначили Сергея Аксенова «главой» оккупированного Крыма

россияне в очередной раз назначили Сергея Аксенова «главой» оккупированного Крыма

  •  1307 просмотра
МИД Украины призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за войны

МИД Украины призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за войны

  •  1600 просмотра
Литва планирует приобрести для Украины ЗРК для систем ПВО

Литва планирует приобрести для Украины ЗРК для систем ПВО

  •  2861 просмотра
Зеленский встретился с президентом Эстонии: обсудил оборонную поддержку и восстановление

Зеленский встретился с президентом Эстонии: обсудил оборонную поддержку и восстановление

  •  3622 просмотра
"Российская ракета против груза пшеницы для Египта": Зеленский сообщил о вражеской атаке на гражданское судно в Черном море

"Российская ракета против груза пшеницы для Египта": Зеленский сообщил о вражеской атаке на гражданское судно в Черном море

  •  7806 просмотра

Война

Оккупанты обстреляли FPV-дроном Очаков: ранена 16-летняя девушка

Оккупанты обстреляли FPV-дроном Очаков: ранена 16-летняя девушка

  •  0 просмотра
россияне в очередной раз назначили Сергея Аксенова «главой» оккупированного Крыма

россияне в очередной раз назначили Сергея Аксенова «главой» оккупированного Крыма

  •  1307 просмотра
МИД Украины призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за войны

МИД Украины призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за войны

  •  1600 просмотра
Литва планирует приобрести для Украины ЗРК для систем ПВО

Литва планирует приобрести для Украины ЗРК для систем ПВО

  •  2861 просмотра
В Конотопе стабилизировали ситуацию после масштабного российского удара - ОВА

В Конотопе стабилизировали ситуацию после масштабного российского удара - ОВА

  •  4928 просмотра

политика

россияне в очередной раз назначили Сергея Аксенова «главой» оккупированного Крыма

россияне в очередной раз назначили Сергея Аксенова «главой» оккупированного Крыма

  •  1307 просмотра
МИД Украины призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за войны

МИД Украины призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за войны

  •  1600 просмотра
Литва планирует приобрести для Украины ЗРК для систем ПВО

Литва планирует приобрести для Украины ЗРК для систем ПВО

  •  2861 просмотра
Зеленский встретился с президентом Эстонии: обсудил оборонную поддержку и восстановление

Зеленский встретился с президентом Эстонии: обсудил оборонную поддержку и восстановление

  •  3622 просмотра
"Российская ракета против груза пшеницы для Египта": Зеленский сообщил о вражеской атаке на гражданское судно в Черном море

"Российская ракета против груза пшеницы для Египта": Зеленский сообщил о вражеской атаке на гражданское судно в Черном море

  •  7806 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  84102 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  97483 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  91641 просмотра

Экономика

"Российская ракета против груза пшеницы для Египта": Зеленский сообщил о вражеской атаке на гражданское судно в Черном море

"Российская ракета против груза пшеницы для Египта": Зеленский сообщил о вражеской атаке на гражданское судно в Черном море

  •  7806 просмотра
В Украине после принятия закона о медицинском каннабисе активно развивается коноплеводство - Минагрополитики

В Украине после принятия закона о медицинском каннабисе активно развивается коноплеводство - Минагрополитики

  •  8386 просмотра
Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес

Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес
Эксклюзив

  •  28210 просмотра
Одесская область - в топ-5 среди регионов по программе "еОселя" - Кипер

Одесская область - в топ-5 среди регионов по программе "еОселя" - Кипер

  •  12819 просмотра
Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

  •  58252 просмотра

Киев

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

  •  4184 просмотра
Графики отключений вводят в Киеве и 16 областях - Укрэнерго

Графики отключений вводят в Киеве и 16 областях - Укрэнерго

  •  13949 просмотра
Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК

Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК

  •  17032 просмотра
Отключения возвращаются: в Yasno сообщили, где будут действовать графики

Отключения возвращаются: в Yasno сообщили, где будут действовать графики

  •  15659 просмотра
В Софиевской Борщаговке мужчина устроил стрельбу из окна: полиция расследует инцидент

В Софиевской Борщаговке мужчина устроил стрельбу из окна: полиция расследует инцидент

  •  19194 просмотра