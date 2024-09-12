"Российская ракета против груза пшеницы для Египта": Зеленский сообщил о вражеской атаке на гражданское судно в Черном море
Киев • УНН
Российская ракета поразила гражданское судно с грузом пшеницы для Египта в Черном море. Президент Зеленский призвал мир отреагировать, подчеркнув важность украинского экспорта продовольствия для глобальной безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вражеской ракетной атаке на гражданское судно с грузом пшеницы для Египта в Черном море, призвав мир отреагировать, пишет УНН.
Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Черном море - по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь
Президент подчеркнул, что Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. "От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях мира", - указал он.
"Критическим является наше снабжение продовольствием в страны Африки и региона Ближнего Востока. Мы и в дальнейшем будем делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины - защита жизни, и так же это должно быть приоритетом для каждой страны", - указал Зеленский.
"Ожидаем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет", - подчеркнул Президент Украины.
Зеленський відреагував на удар рф по автівках працівників МКЧХ на Донеччині: "Світ повинен реагувати жорстко й принципово"12 сентября 2024, 12:24 • 8538 просмотров