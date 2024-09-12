"Российская ракета против груза пшеницы для Египта": Зеленский сообщил о вражеской атаке на гражданское судно в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вражеской ракетной атаке на гражданское судно с грузом пшеницы для Египта в Черном море, призвав мир отреагировать, пишет УНН.

Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Черном море - по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. "От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях мира", - указал он.

"Критическим является наше снабжение продовольствием в страны Африки и региона Ближнего Востока. Мы и в дальнейшем будем делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины - защита жизни, и так же это должно быть приоритетом для каждой страны", - указал Зеленский.

"Ожидаем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет", - подчеркнул Президент Украины.

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