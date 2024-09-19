Посуха залишає річки басейну Амазонки на рекордно низькому рівні

Рівень води в багатьох річках басейну Амазонки досяг найнижчого рівня за всю історію спостережень на тлі посухи, повідомляє Бразильська геологічна служба (SGB), пише УНН з посиланням на BBC.

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Рівень річки Мадейра, великої притоки Амазонки, впав до всього 48 см у місті Порту-Велью у вівторок, порівняно із середнім показником 3,32 м для цього дня, свідчать офіційні дані.

Річка Солімойнс також впала до найнижчого рівня за всю історію спостережень у Табатінга, на кордоні Бразилії з Колумбією.

Бразильське агентство з моніторингу стихійних лих Cemaden описало поточну посуху як "найінтенсивнішу і наймасштабнішу" з будь-коли зареєстрованих.

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Це особливо тривожно, оскільки ситуація погіршилася відносно рано в сухий сезон Амазонки, який триває з червня по листопад.

Це говорить про те, що ситуація в Амазонці може суттєво не покращитись протягом кількох місяців у регіоні, який має вирішальне значення у боротьбі зі зміною клімату, а також є багатим джерелом біорізноманіття.

Зв'язок між посухою та глобальним потеплінням складний, але зміна клімату може відігравати роль у погіршенні посушливих умов двома основними способами.

По-перше, у басейні Амазонки зазвичай випадає менше опадів, ніж раніше, у період із червня по листопад через зміну кліматичних умов.

По-друге, більш високі температури збільшують випаровування з рослин та ґрунтів, тому вони втрачають більше води.

У 2023 році басейн Амазонки пережив найсильнішу посуху щонайменше за 45 років, і, як виявили вчені з групи World Weather Attribution виявили, її ймовірність у багато разів зросла через зміну клімату.

Минулого року посуха також посилилася природним погодним явищем, відомим як Ель-Ніньйо, яке також робить Амазонку теплішою та сухішою, ніж зазвичай.

З того часу Ель-Ніньйо закінчилося, але посушливі умови збереглися.

Ще одним фактором посух в Амазонці є вирубування лісів. За останні 50 років було втрачено близько однієї п'ятої тропічних лісів, наприклад, щоб звільнити місце для сільського господарства.

Ці дерева забезпечують стійкість до посухи, оскільки вони допомагають збільшити кількість опадів, виділяючи вологу назад у повітря зі свого листя. Без них Амазонка більш уразлива.

Президент Луїз Інасіо Лула да Сілва пообіцяв повністю зупинити вирубування лісів до 2030 року.

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Низький рівень води в основних річках регіону також серйозно впливає на життя місцевих жителів, які на них покладаються для навігації.

За даними Cemaden, станом на минулий тиждень понад 100 муніципалітетів не бачили дощів понад 150 днів.