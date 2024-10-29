Забруднення атмосфери Землі досягло рекордного рівня - вчені
Київ • УНН
Концентрація CO2 в атмосфері досягла найвищого рівня за всю історію людства. Потенціал утримання тепла в атмосфері на 51,5% вищий, ніж у 1990 році.
Забруднення атмосфери Землі, що викликає потепління планети, за минулий рік досягло найвищого рівня в історії людства, що є тривожним показником нездатності світу стримати зміну клімату. На це вказують дані звіту Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), передає The Washington Post, пише УНН.
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Зазначається, що підвищення рівня CO2 корелюється зі стабільно високими темпами споживання викопного палива. Крім того, екосистеми стають потенційно менш здатними поглинати надлишок вуглецю.
Паралельно, історичних максимумів у 2023 році досягли викиди парникових газів метану та оксиду азоту. Таким чином, загальний потенціал утримання тепла в атмосфері зараз на 51,5% вищий, ніж у 1990 році, коли вчені вперше попередили, що світ стоїть на шляху до катастрофічної зміни клімату.
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