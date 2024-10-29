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Забруднення атмосфери Землі досягло рекордного рівня - вчені

Київ • УНН

 • 22941 перегляди

Концентрація CO2 в атмосфері досягла найвищого рівня за всю історію людства. Потенціал утримання тепла в атмосфері на 51,5% вищий, ніж у 1990 році.

Забруднення атмосфери Землі досягло рекордного рівня - вчені

Забруднення атмосфери Землі, що викликає потепління планети, за минулий рік досягло найвищого рівня в історії людства, що є тривожним показником нездатності світу стримати зміну клімату. На це вказують дані звіту Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), передає The Washington Post, пише УНН.

Концентрація вуглекислого газу, найважливішого чинника, що веде до глобального потепління, зростає швидше, ніж будь-коли з моменту еволюції нашого виду

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що підвищення рівня CO2 корелюється зі стабільно високими темпами споживання викопного палива. Крім того, екосистеми стають потенційно менш здатними поглинати надлишок вуглецю.

Паралельно, історичних максимумів у 2023 році досягли викиди парникових газів метану та оксиду азоту. Таким чином, загальний потенціал утримання тепла в атмосфері зараз на 51,5% вищий, ніж у 1990 році, коли вчені вперше попередили, що світ стоїть на шляху до катастрофічної зміни клімату.

Нагадаємо

Глобальна комісія з економіки води повідомляє про безпрецедентний стрес для водного циклу через людську діяльність. Це загрожує продовольчій безпеці, економіці та життю мільярдів людей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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