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Рівень забруднення повітря в Делі перевищив норму ВООЗ у 30 разів

Київ • УНН

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У столиці Індії критично погіршилась якість повітря, перевищивши безпечні норми ВООЗ у 25-30 разів. Влада закликає жителів залишатися вдома та обмежує будівництво через високий рівень забруднення PM 2.5.

Рівень забруднення повітря в Делі перевищив норму ВООЗ у 30 разів

Якість повітря в столиці Індії Делі за останні кілька днів істотно погіршилася. Минулого тижня рівень забруднення перевищив рекомендовану Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) безпечну межу в 25-30 разів у кількох місцях міста. Про це УНН повідомляє із посиланням на BBC

Деталі 

Експерти попереджають, що ситуація в Індії погіршиться найближчими днями через погодні умови, використання петард під час фестивалю Дівалі в четвер і спалювання залишків врожаю в сусідніх штатах. 

Щороку з жовтня по січень Нью-Делі та ще низка міст на півночі Індії повідомляють про надзвичайні рівні забруднення повітря. Через це закривають школи та офіси, також є перебої у роботі підприємств. 

Рівень дрібних твердих частинок (відомих як PM 2.5), які можуть проникати глибоко в легені і викликати цілу низку захворювань, в деяких районах у понеділок сягнув 350 мікрограмів на кубічний метр, свідчать дані з урядового вебсайту Safar.

Забруднення атмосфери Землі досягло рекордного рівня - вчені29.10.24, 04:33 • 22941 перегляд

Згідно з даними сайту, якість повітря класифікується як "дуже погана", коли рівень PM 2,5 досягає 300-400, і вважається "небезпечною" за показника 400-500.

Влада Делі попередила мешканців залишатися якомога більше в приміщенні і обмежила будівельну активність у місті.

Вони також закликали людей користуватися громадським транспортом, щоб зменшити викиди від автомобілів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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