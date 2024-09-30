Разрушительные наводнения в Непале: 200 погибших, 30 пропавших без вести

В результате разрушительных наводнений в Непале погибли 200 человек, около 30 пропавших не найдено, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Ливни, не прекращающиеся в Непале уже двое суток и затопившие долину, где расположена столица страны Катманду, сильно размыли почву, что привело к масштабным оползням.

На этот раз основной удар стихии пришелся на столицу Катманду, где затопленными оказалось более тысячи домов, погибло несколько десятков человек.

Спасатели на вертолетах и надувных лодках продолжают поиски, однако шансов найти выживших уже практически нет.

Ученые связывают частые и интенсивные стихийные бедствия последнего времени с изменениями климата.

Более теплая атмосфера удерживает больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам. Кроме того, чем теплее океаны, тем больше они испаряют воды, что питает штормовые системы.

Наводнения и оползни в Непале унесли жизни по меньшей мере 100 человек