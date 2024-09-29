Наводнения и оползни в Непале унесли жизни по меньшей мере 100 человек

В результате сильных наводнений и оползней в Непале погибли по меньшей мере 100 человек, сообщает BBC со ссылкой на местные власти, передает УНН.

Детали

По состоянию на воскресенье еще десятки людей считаются пропавшими без вести после двух дней интенсивных дождей, затопивших долину вокруг столицы Катманду.

По словам представителя правительства, на данный момент спасены более 3 000 человек.

Как сообщается, пять человек, включая беременную женщину и четырехлетнюю девочку, погибли, когда дом рухнул из-за оползня в городе Бхактапур, расположенном к востоку от Катманду.

Двое жертв вытащили из автобуса, который оказался под оползнем в Дхадинге. В автобусе находились двенадцать человек, включая водителя.

Шесть футболистов также погибли в результате оползня в тренировочном центре Всенепальской футбольной ассоциации в Макванпуре.

В одном случае четыре человека были смыты рекой Накху в южной части долины Катманду.

Тысячи домов вблизи рек затоплены, многие автомагистрали перекрыты.

Несмотря на то, что дождь, по прогнозам, продлится до вторника, в воскресенье появились признаки некоторого ослабления непогоды.

Масштабные наводнения в Чаде унесли жизни более 500 человек и оставили 1,7 миллиона пострадавшими