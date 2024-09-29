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Повені та зсуви у Непалі забрали життя щонайменше 100 людей

Повені та зсуви у Непалі забрали життя щонайменше 100 людей

Київ • УНН

 • 18169 перегляди

Сильні дощі в Непалі спричинили повені та зсуви, що забрали життя щонайменше 100 людей. Рятувальники евакуювали більше 3000 людей, тисячі будинків затоплено, багато доріг заблоковано.

Унаслідок сильних повеней і зсувів у Непалі загинули щонайменше 100 людей, повідомляє BBC із посиланням на місцеву владу, передає УНН.

Деталі

Станом на неділю ще десятки людей вважаються зниклими безвісти після двох днів інтенсивних дощів, що затопили долину навколо столиці Катманду.

За словами представника уряду, наразі врятовано понад 3 000 людей.

Як повідомляється, п'ятеро людей, включно з вагітною жінкою і чотирирічною дівчинкою, загинули, коли будинок звалився через зсув у місті Бхактапур, що розташований на сході від Катманду.

Двоє жертв витягнули з автобуса, який опинився під зсувом ґрунту в Дхадінзі. В автобусі перебували дванадцять осіб, включно з водієм.

Шість футболістів також загинули внаслідок зсуву у тренувальному центрі Всенепальської футбольної асоціації в Макванпурі.

В одному випадку чотири людини були змиті річкою Накху в південній частині долини Катманду.

Тисячі будинків поблизу річок затоплені, багато автомагістралей перекрито.

Незважаючи на те, що дощ, за прогнозами, триватиме до вівторка, у неділю з'явилися ознаки деякого послаблення негоди.

Масштабні повені в Чаді забрали життя понад 500 людей і залишили 1,7 мільйона постраждалими21.09.24, 22:26 • 25155 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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