Повені та зсуви у Непалі забрали життя щонайменше 100 людей

Унаслідок сильних повеней і зсувів у Непалі загинули щонайменше 100 людей, повідомляє BBC із посиланням на місцеву владу, передає УНН.

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Станом на неділю ще десятки людей вважаються зниклими безвісти після двох днів інтенсивних дощів, що затопили долину навколо столиці Катманду.

За словами представника уряду, наразі врятовано понад 3 000 людей.

Як повідомляється, п'ятеро людей, включно з вагітною жінкою і чотирирічною дівчинкою, загинули, коли будинок звалився через зсув у місті Бхактапур, що розташований на сході від Катманду.

Двоє жертв витягнули з автобуса, який опинився під зсувом ґрунту в Дхадінзі. В автобусі перебували дванадцять осіб, включно з водієм.

Шість футболістів також загинули внаслідок зсуву у тренувальному центрі Всенепальської футбольної асоціації в Макванпурі.

В одному випадку чотири людини були змиті річкою Накху в південній частині долини Катманду.

Тисячі будинків поблизу річок затоплені, багато автомагістралей перекрито.

Незважаючи на те, що дощ, за прогнозами, триватиме до вівторка, у неділю з'явилися ознаки деякого послаблення негоди.

Масштабні повені в Чаді забрали життя понад 500 людей і залишили 1,7 мільйона постраждалими