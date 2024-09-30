Руйнівні повені в Непалі: 200 загиблих, 30 зниклих безвісти
Київ • УНН
Дводенні зливи в Непалі призвели до масштабних повеней і зсувів. У столиці Катманду затоплено понад тисячу будинків, загинуло кілька десятків людей. Вчені пов'язують інтенсивні стихійні лиха зі змінами клімату.
У результаті руйнівних повеней у Непалі загинули 200 людей, близько 30 зниклих не знайдено, передає УНН із посиланням на ВВС.
Деталі
Зливи, що не припиняються в Непалі вже дві доби і затопили долину, де розташована столиця країни Катманду, сильно розмили ґрунт, що призвело до масштабних зсувів.
Цього разу основний удар стихії припав на столицю Катманду, де затопленими виявилося понад тисячу будинків, загинуло кілька десятків людей.
Рятувальники на вертольотах і надувних човнах продовжують пошуки, проте шансів знайти тих, хто вижив, вже практично немає.
Вчені пов'язують часті та інтенсивні стихійні лиха останнього часу із змінами клімату.
Тепліша атмосфера утримує більше вологи, що призводить до більш інтенсивних опадів. Крім того, чим тепліше океани, тим більше вони випаровують води, що живить штормові системи.
Повені та зсуви у Непалі забрали життя щонайменше 100 людей29.09.24, 12:43 • 18169 переглядiв