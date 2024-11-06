В Нигерии помиловали 29 детей, которых хотели приговорить к смертной казни

В Нигерии освободили 29 несовершеннолетних, которые более двух месяцев находились под стражей и рисковали получить смертный приговор за якобы участие в протестах против роста стоимости жизни. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Во вторник власти Нигерии освободили 29 детей, которых держали под стражей более двух месяцев и которым грозила смертная казнь за участие в протестах против резкого роста стоимости жизни в стране. Это произошло после многочисленных призывов к их освобождению.

Адо Абдуллахи, двое сыновей которого были среди задержанных несовершеннолетних, сказал, что они никогда не участвовали в протестах в своем родном штате Кано и выполняли поручения, когда их арестовали и отвезли в Абуджу.

Полиция просто пришла и забрала их, - сказал он

Икилилу Сани, отец одного из задержанных, рассказал, что его сына Хабибу арестовали, когда тот забирал свой мотоцикл из ремонтной мастерской.

О задержании детей не сообщали до момента предъявления обвинений, что вызвало возмущение и усилило беспокойство относительно состояния прав человека в самой густонаселенной стране Африки. Под давлением активистов президент Нигерии Бола Тинубу распорядился освободить детей в понедельник и приказал провести расследование действий правоохранителей, участвовавших в аресте и судебном преследовании детей.

Сначала полиция оправдывала свои действия, но в понедельник вечером заявила о начале расследования фактов жестокого обращения с несовершеннолетними во время их пребывания под стражей.

Адвокаты и активисты призвали правительство Нигерии обеспечить благополучие детей и оказать им поддержку в образовании. Маршал Абубакар, один из адвокатов, отметил, что освобождение детей - это лишь «первый шаг в правильном направлении».

Напомним

В воскресенье УНН сообщалло, что двадцать девять детей могут быть приговорены к смертной казни в Нигерии после того, как в пятницу их обвинили в участии в протестах.