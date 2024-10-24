Сбитый в Судане самолет с российским экипажем, мог обеспечивать армию

Согласно данным оппозиционной фракции, самолет, сбитый в суданском штате Северный Дарфур, имел российский экипаж и использовался армией для обеспечения осажденного города Аль-Фашир.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

На борту сбитого в суданском штате Северный Дарфур самолета находились российские члены экипажа. Самолет использовался армией для снабжения в Эль-Фашир, - города, находящегося в осаде. Об этом говорится в заявлении оппозиционной фракции, со ссылкой на найденные среди обломков документы.

Таким образом, инцидент якобы дает представление о теневых сетях поставок, стоящих за более чем 18-месячной войной между армией Судана и Силами оперативной поддержки (RSF).

Официальные лица RSF опубликовали изображения, на которых видно, как их войска стоят возле горящих обломков самолета, который они, по их словам, сбили в Аль-Малха, к северу от Аль-Фашира, рано в понедельник.

Позже источник RSF сообщил, что это был транспортный самолет «Ильюшин», который использовался для десантирования оружия, боеприпасов и припасов в Аль-Фашир, где армия и бывшие повстанческие повстанческие группы в течение месяцев пытались отбить атаки RSF.

Остатки двигателя и стабилизатора самолета соответствуют остаткам деталей российского грузового самолета Ил-76, согласно анализу видео, проведенному лондонским Центром информационной устойчивости - некоммерческой организацией, которая обнаружила место крушения в 80 милях к северу от Эль-Фашира, - пишет Reuters.

Напомним,

Ранее УНН передавал, что в Судане сбит грузовой самолет, экипаж которого частично состоял из россиян. По данным СМИ, в Судане сбит грузовой самолет, в котором, вероятно, находились россияне.