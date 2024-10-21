Сепаратисти в Судані помилково збили літак із росіянами на борту, який віз їм зброю - ЗМІ
Київ • УНН
У Судані збито вантажний літак з ОАЕ, екіпаж якого частково складався з росіян. Літак, можливо, перевозив зброю і був помилково атакований сепаратистами RSF, яким призначалося постачання.
Суданські сепаратисти помилково збили вантажний літак з ОАЕ, екіпаж якого частково складався з росіян. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Sudan War Monitor – портал, який відстежує військову ситуацію в країні, передає УНН.
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Його збили бійці сепаратисти RSF, котрим і призначалося постачання. За однією з версій на борту була зброя.
Серед екіпажу був громадянин рф та Киргизстану. Точна кількість постраждалих та загиблих невідома, але зазвичай екіпаж Іл-76 складається із 5 осіб.
Раніше в російському посольстві в Судані підтвердили аварію вантажного літака з, ймовірно, росіянами на борту, не уточнивши подробиць.
На одному з відео на місці аварії знайшли документи одного з членів екіпажу інженера Віктора Гранова. Попередньо знайшли документи двох членів екіпажу, серед яких був як мінімум один росіянин.
Додамо
За даними російських Telegram-каналів, можливий реєстраційний номер борту EX-76011. Літак, що експлуатується вантажною авіакомпанією Airline Transport Incorporation FZC, міг перевозити зброю.
У посольстві рф у Судані підтвердили, що літак із росіянами на борту впав у охопленому боями Дарфурі. Наразі з'ясовуються обставини події, заявили у дипвідомстві.