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Сепаратисты в Судане по ошибке сбили самолет с россиянами на борту, который вез им оружие - СМИ

Сепаратисты в Судане по ошибке сбили самолет с россиянами на борту, который вез им оружие - СМИ

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 17:39  •  627 просмотра

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В Судане сбит грузовой самолет из ОАЭ, экипаж которого частично состоял из россиян. Самолет, возможно, перевозил оружие и был ошибочно атакован сепаратистами RSF, которым предназначалась поставка.

Суданские сепаратисты по ошибке сбили грузовой самолет из ОАЭ, экипаж которого частично состоял из россиян. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Sudan War Monitor - портал, который отслеживает военную ситуацию в стране, передает УНН.

Детали

Его сбили бойцы сепаратисты RSF, которым и предназначалась поставка. По одной из версий на борту было оружие.

Среди экипажа был гражданин рф и Кыргызстана. Точное количество пострадавших и погибших неизвестно, но обычно экипаж Ил-76 состоит из 5 человек.

Ранее в российском посольстве в Судане подтвердили крушение грузового самолета с, вероятно, россиянами на борту, не уточнив подробностей.

На одном из видео на месте аварии нашли документы одного из членов экипажа инженера Виктора Гранова. Предварительно нашли документы двух членов экипажа, среди которых был как минимум один россиянин.

Добавим

По данным российских Telegram-каналов, возможный регистрационный номер борта EX-76011. Самолет, эксплуатируемый грузовой авиакомпанией Airline Transport Incorporation FZC, мог перевозить оружие.

В посольстве рф в Судане подтвердили, что самолет с россиянами на борту упал в охваченном боями Дарфуре. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, заявили в дипведомстве.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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kirgizstanКыргызстан
darfurДарфур
sudanСудан