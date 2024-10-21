У Судані, ймовріно, збили вантажний літак з росіянами на борту - росЗМІ
Київ • УНН
У Судані збито вантажний літак, на борту якого, ймовірно, перебували росіяни. Посольство рф з'ясовує обставини інциденту, повідомляють росЗМІ.
У Судані збито вантажний літак, у якому, ймовірно, перебували росіяни. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на посольство рф, передає УНН.
За даними ЗМІ, посольство рф з'ясовує обставини інциденту зі збитим у Судані літаком.
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