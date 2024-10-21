В Судане, вероятно, сбили грузовой самолет с россиянами на борту - росСМИ
Киев • УНН
В Судане сбит грузовой самолет, на борту которого, вероятно, находились россияне. Посольство рф выясняет обстоятельства инцидента, сообщают росСМИ.
В Судане сбит грузовой самолет, в котором, вероятно, находились россияне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство рф, передает УНН.
По данным СМИ, посольство РФ выясняет обстоятельства инцидента со сбитым в Судане самолетом.
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