В рф приостановил работу один из крупнейших заводов военной микроэлектроники после атаки беспилотников

Завод военной микроэлектроники "Кремний ЭЛ" в российской Брянской области приостановил работу из-за ночной атаки. Об этом сообщается на сайте предприятия, передает УНН.

В результате было "нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки", говорится в сообщении.

По данным источников ASTRA в региональном мчс рф, в результате удара двух беспилотников по территории завода 19 октября были повреждены фасад и окна одного из производственных корпусов предприятия. Из-за атаки пришлось эвакуировать более 300 работников. Кроме того, как сообщили источники, впоследствии на территории выставили группу оцепления, чтобы защитить завод от следующих атак дронов.

"Основной задачей сегодня является скорейшее восстановление производства изделий электронной техники с целью безусловного выполнения планов. Однако не все зависит от нас - есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры...", - заявил гендиректор завода Олег Данцев.

Справка

"Кремний ЭЛ" - это один из крупнейших производителей микроэлектроники в россии. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды минобороны рф. Завод обслуживает концерны "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега". Он делает детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".