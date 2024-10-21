У рф призупинив роботу один із найбільших заводів військової мікроелектроніки після атаки безпілотників

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4102 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 13953 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 30571 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 46614 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81654 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66549 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78780 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93903 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87363 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178593 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 16599 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24548 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11385 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10016 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 8798 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 30571 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178593 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334636 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268296 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378739 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1414 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 46614 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18312 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23424 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29099 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У рф призупинив роботу один із найбільших заводів військової мікроелектроніки після атаки безпілотників

Київ • УНН

 • 23478 перегляди

Російський завод "Кремній ЕЛ" у Брянську зупинив виробництво після нічної атаки безпілотників. Пошкоджено інфраструктуру, евакуйовано 300 працівників, виникли проблеми з відновленням обладнання.

У рф призупинив роботу один із найбільших заводів військової мікроелектроніки після атаки безпілотників

Завод військової мікроелектроніки "Кремній ЕЛ" у російській Брянській області призупинив роботу через нічну атаку. Про це повідомляється на сайті підприємства, передає УНН.

У результаті було "порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки", йдеться в повідомленні.

За даними джерел ASTRA у регіональному мнс рф, внаслідок удару двох безпілотників по території заводу 19 жовтня було пошкоджено фасад та вікна одного з виробничих корпусів підприємства. Через атаку довелося евакуювати понад 300 працівників. Крім того, як повідомили джерела, згодом на території виставили групу оточення, щоб захистити завод від наступних атак дронів.

"Основним завданням сьогодні є якнайшвидше відновлення виробництва виробів електронної техніки з метою безумовного виконання планів. Однак не все залежить від нас – є складнощі із купівлею запасних частин для відновлення технологічного обладнання та енергетичної інфраструктури…", - заявив гендиректор заводу Олег Данцев.

Довідка

"Кремній ЕЛ" - це один з найбільших виробників мікроелектроніки в росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби міноборони рф. Завод обслуговує концерни "Алмаз-Антей", "Аерокосмічне обладнання", "Сузір'я" та "Вега". Він робить деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаНовини СвітуТехнології
Ракетний комплекс "Панцир"
9K720 Iskander
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78