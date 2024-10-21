У рф призупинив роботу один із найбільших заводів військової мікроелектроніки після атаки безпілотників
Київ • УНН
Російський завод "Кремній ЕЛ" у Брянську зупинив виробництво після нічної атаки безпілотників. Пошкоджено інфраструктуру, евакуйовано 300 працівників, виникли проблеми з відновленням обладнання.
Завод військової мікроелектроніки "Кремній ЕЛ" у російській Брянській області призупинив роботу через нічну атаку. Про це повідомляється на сайті підприємства, передає УНН.
У результаті було "порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки", йдеться в повідомленні.
За даними джерел ASTRA у регіональному мнс рф, внаслідок удару двох безпілотників по території заводу 19 жовтня було пошкоджено фасад та вікна одного з виробничих корпусів підприємства. Через атаку довелося евакуювати понад 300 працівників. Крім того, як повідомили джерела, згодом на території виставили групу оточення, щоб захистити завод від наступних атак дронів.
"Основним завданням сьогодні є якнайшвидше відновлення виробництва виробів електронної техніки з метою безумовного виконання планів. Однак не все залежить від нас – є складнощі із купівлею запасних частин для відновлення технологічного обладнання та енергетичної інфраструктури…", - заявив гендиректор заводу Олег Данцев.
Довідка
"Кремній ЕЛ" - це один з найбільших виробників мікроелектроніки в росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби міноборони рф. Завод обслуговує концерни "Алмаз-Антей", "Аерокосмічне обладнання", "Сузір'я" та "Вега". Він робить деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".