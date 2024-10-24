Збитий у Судані літак із російським екіпажем, міг забезпечувати армію
Київ • УНН
У штаті Північний Дарфур збито транспортний літак Іл-76 з російським екіпажем. За даними опозиції, літак використовувався для постачання зброї та припасів до обложеного міста Аль-Фашир.
Згідно з даними опозиційної фракції, літак, що був збитий у суданському штаті Північний Дарфур, мав російський екіпаж і використовувався армією для забезпечення міста Аль-Фашир, який знаходиться у облозі.
Пише УНН із посиланням на Reuters.
На борту збитого в суданському штаті Північний Дарфур літака перебували російські члени екіпажу. Літак використовувався армією для постачання у Ель-Фашир, - міста, що знаходиться у облозі. Про це йдеться у заяві опозиційної фракції, із посиланням на знайдені серед уламків документи.
Таким чином, інцидент буцімто дає уявлення про тіньові мережі постачань, що стоять за більш ніж 18-місячною війною між армією Судану та Силами оперативної підтримки (RSF).
Офіційні особи RSF опублікували зображення, на яких видно, як їхні війська стоять біля палаючих уламків літака, який вони, за їхніми словами, збили в Аль-Малха, на північ від Аль-Фашир, рано в понеділок.
Пізніше джерело RSF повідомило, що це був транспортний літак "Іллюшин", який використовувався для десантування зброї, боєприпасів і припасів до Аль-Фашира, де армія та колишні повстанські повстанські групи протягом місяців намагалися відбити атаки RSF.
Залишки двигуна і стабілізатора літака відповідають залишкам деталей російського вантажного літака Іл-76, згідно з аналізом відео, проведеним лондонським Центром інформаційної стійкості - некомерційною організацією, яка виявила місце аварії за 80 миль на північ від Ель-Фашира.
Нагадаємо
Раніше УНН передавав, що у Судані збито вантажний літак, екіпаж якого частково складався з росіян. За даними ЗМІ, у Судані збито вантажний літак, у якому, ймовірно, перебували росіяни.