Арестованный в Ливии политтехнолог "повара Путина" вышел на свободу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство иностранных дел России заявило, что россияне Максим Шугалей и Саммер Суейфан, задержанные в Ливии в мае 2019 года, были освобождены. Сейчас они направляются в Россию. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, передает УНН.
Как пишет издание “Радио Свобода”, Шугалей — политтехнолог из Санкт-Петербурга, работал на соратника президента России Евгения Пригожина на выборах в Мадагаскаре.
В мае 2019 года он был арестован в Триполи, представители ливийского правительства национального согласия подозревали его в попытке вмешаться в президентские выборы, которые должны были состояться весной 2019 года.
В сентябре 2020 года Шугалей был избран в Госсовет Республики Коми в России по партийному списку партии “Родина”.
По данным российского издания “Проект”, у Пригожина, которого называют “поваром Путина”, были интересы минимум в 39 странах, при этом как минимум в 20 африканских государствах работали связанные с ним политтехнологи. Перед выборами они поддерживали антизападную риторику и обострения территориальных конфликтов.