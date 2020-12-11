Заарештований у Лівії політтехнолог “кухаря Путіна” вийшов на свободу

Як пише видання “Радіо Свобода", Шугалей — політтехнолог із Санкт-Петербурга, який працював на соратника президента Росії Євгена Пригожина на виборах у Мадагаскарі.

У травні 2019 року він був заарештований у Тріполі, представники лівійського Уряду національної згоди підозрювали його в спробі втрутитися в президентські вибори, які повинні були відбутися навесні 2019 року.

У вересні 2020 року Шугалей був обраний у Держраду Республіки Комі в Росії за партійним списком партії “Родіна”.

За даними російського видання “Проект”, у Пригожина, якого називають “кухарем Путіна”, були інтереси щонайменше у 39 країнах, при цьому як мінімум у 20 африканських державах працювали пов’язані з ним політтехнологи. Перед виборами вони підтримували антизахідну риторику і загострення територіальних конфліктів.