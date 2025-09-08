США обновили правила оформления неиммиграционных виз: что изменилось для украинцев
Киев • УНН
США ввели новые правила оформления неиммиграционных виз, теперь документы подаются только в стране гражданства или постоянного проживания. Для украинцев определены два пункта подачи заявлений – Краков и Варшава, Киев отсутствует.
Соединенные Штаты Америки ввели новые правила оформления неиммиграционных виз: отныне подавать документы можно только в стране гражданства или постоянного проживания. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Бюро консульских дел Государственного департамента США.
Детали
Согласно новому перечню, для украинцев определены два пункта подачи заявлений - Краков и Варшава. Киев в перечне отсутствует.
В Госдепартаменте также добавили, что:
- действующие записи на собеседования обычно отменять не будут;
- заявители должны подтвердить проживание в стране, где подается заявление;
- подача в другой стране может усложнить получение визы.
Напомним
Государственный департамент США предлагает 12-месячную пилотную программу, которая потребует от заявителей на бизнес- и туристические визы из определенных стран вносить денежный залог до $15 000. Это касается стран с высоким уровнем превышения срока пребывания или слабым контролем безопасности внутренних документов.
Администрация Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. Причинами являются проблемы с безопасностью документов и миграционное сотрудничество.
