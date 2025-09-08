$41.350.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США обновили правила оформления неиммиграционных виз: что изменилось для украинцев

Киев • УНН

 • 4 просмотра

США ввели новые правила оформления неиммиграционных виз, теперь документы подаются только в стране гражданства или постоянного проживания. Для украинцев определены два пункта подачи заявлений – Краков и Варшава, Киев отсутствует.

США обновили правила оформления неиммиграционных виз: что изменилось для украинцев

Соединенные Штаты Америки ввели новые правила оформления неиммиграционных виз: отныне подавать документы можно только в стране гражданства или постоянного проживания. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Бюро консульских дел Государственного департамента США.

Детали

Согласно новому перечню, для украинцев определены два пункта подачи заявлений - Краков и Варшава. Киев в перечне отсутствует.

В Госдепартаменте также добавили, что:

  • действующие записи на собеседования обычно отменять не будут;
    • заявители должны подтвердить проживание в стране, где подается заявление;
      • подача в другой стране может усложнить получение визы.

        Напомним

        Государственный департамент США предлагает 12-месячную пилотную программу, которая потребует от заявителей на бизнес- и туристические визы из определенных стран вносить денежный залог до $15 000. Это касается стран с высоким уровнем превышения срока пребывания или слабым контролем безопасности внутренних документов.

        Администрация Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. Причинами являются проблемы с безопасностью документов и миграционное сотрудничество.

        Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз03.09.25, 08:00 • 49536 просмотров

