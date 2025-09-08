"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в США
Киев • УНН
Дональд Трамп осудил убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой, которая погибла от ножевого ранения в легкорельсовом поезде в Шарлотте. Декарлос Браун-младший арестован и обвинен в убийстве первой степени.
Президент США Дональд Трамп осудил убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которая бежала от войны в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.
Детали
Президент Дональд Трамп отреагировал на смертельное ножевое ранение украинской беженки Ирины Заруцкой в легкорельсовом поезде в Шарлотте, Северная Каролина.
На вопрос журналистов относительно инцидента на авиабазе Эндрюс в воскресенье Трамп сказал, что еще не слышал об этом, но назвал событие "ужасным" и заявил, что "будет знать все детали до завтрашнего утра".
Дополнение
Ирина Заруцкая, 23-летняя украинская беженка, была ранена ножом во время поездки на легкорельсовом транспорте в августе. Видеозапись событий перед нападением была обнародована в пятницу.
Декарлос Браун-младший, 34 года, был арестован и обвинен в убийстве первой степени по делу Заруцкой. Его доставили в больницу из-за ранения руки, а затем перевели в окружную тюрьму округа Мекленбург.
Нападение произошло на линии Lynx Blue Line вблизи района Camden Road в южной части Шарлотты, примерно в 22:00 по местному времени 22 августа.
На видео видно, как подозреваемый беспокойно ведет себя и корчит гримасы, сидя позади Заруцкой. Через несколько минут он встает над ней и якобы бьет ее ножом в шею сзади.
Департамент полиции города Шарлотт-Мекленбург сообщил, что девушка погибла на месте.
Публикация видео вызвала новую волну беспокойства относительно безопасности на общественном транспорте Шарлотты.
Брент Кейгл, временный генеральный директор транспортной системы Шарлотты (CATS), заявил, что после инцидента ведомство и полиция увеличили количество патрулей на линии Blue Line. Об этом сообщает The Charlotte Observer.
Кейгл также отметил, что еще до нападения были приняты меры: создана новая должность — начальника по безопасности и охране, увеличены расходы на охрану в 2025 году, а также ведется работа над модернизацией систем видеонаблюдения.
