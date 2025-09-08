$41.220.13
Эксклюзив
08:37 • 4702 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26 • 13154 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 19189 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 33894 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 57964 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 72936 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 79049 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 120226 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 101902 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 54661 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 120202 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 101876 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в США

Киев • УНН

 • 7610 просмотра

Дональд Трамп осудил убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой, которая погибла от ножевого ранения в легкорельсовом поезде в Шарлотте. Декарлос Браун-младший арестован и обвинен в убийстве первой степени.

"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в США

Президент США Дональд Трамп осудил убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которая бежала от войны в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Президент Дональд Трамп отреагировал на смертельное ножевое ранение украинской беженки Ирины Заруцкой в легкорельсовом поезде в Шарлотте, Северная Каролина.

На вопрос журналистов относительно инцидента на авиабазе Эндрюс в воскресенье Трамп сказал, что еще не слышал об этом, но назвал событие "ужасным" и заявил, что "будет знать все детали до завтрашнего утра".

Дополнение

Ирина Заруцкая, 23-летняя украинская беженка, была ранена ножом во время поездки на легкорельсовом транспорте в августе. Видеозапись событий перед нападением была обнародована в пятницу.

Декарлос Браун-младший, 34 года, был арестован и обвинен в убийстве первой степени по делу Заруцкой. Его доставили в больницу из-за ранения руки, а затем перевели в окружную тюрьму округа Мекленбург.

Нападение произошло на линии Lynx Blue Line вблизи района Camden Road в южной части Шарлотты, примерно в 22:00 по местному времени 22 августа.

На видео видно, как подозреваемый беспокойно ведет себя и корчит гримасы, сидя позади Заруцкой. Через несколько минут он встает над ней и якобы бьет ее ножом в шею сзади.

Департамент полиции города Шарлотт-Мекленбург сообщил, что девушка погибла на месте.

Публикация видео вызвала новую волну беспокойства относительно безопасности на общественном транспорте Шарлотты.

Брент Кейгл, временный генеральный директор транспортной системы Шарлотты (CATS), заявил, что после инцидента ведомство и полиция увеличили количество патрулей на линии Blue Line. Об этом сообщает The Charlotte Observer.

Кейгл также отметил, что еще до нападения были приняты меры: создана новая должность — начальника по безопасности и охране, увеличены расходы на охрану в 2025 году, а также ведется работа над модернизацией систем видеонаблюдения.

США обновили правила оформления неиммиграционных виз: что изменилось для украинцев08.09.25, 05:42 • 4610 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧПНовости МираНаши за границей
Дональд Трамп
Украина