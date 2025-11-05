ukenru
18:53 • 12083 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
18:07 • 24855 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
17:53 • 22899 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 23104 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 24172 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 39000 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 36095 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19037 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18233 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15548 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Израильские ученые идентифицировали 5 миллионов жертв Холокоста благодаря ИИ

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Израильские исследователи установили имена 5 миллионов жертв Холокоста, используя искусственный интеллект. База данных доступна онлайн на шести языках, помогая семьям найти пропавших родственников.

Израильские ученые идентифицировали 5 миллионов жертв Холокоста благодаря ИИ

Израильские ученые установили имена более 5 миллионов жертв Холокоста – это стало возможным благодаря использованию искусственного интеллекта. Вся база данных доступна онлайн на нескольких языках, что позволяет семьям находить пропавших во время Второй мировой войны. Об этом информирует DW, передает УНН.

Подробности

Израильские исследователи сообщили, что смогли точно установить имена 5 миллионов из более чем 6 миллионов евреев, убитых нацистами во время Холокоста.

С помощью искусственного интеллекта и машинного обучения планируется найти еще около 250 тысяч имен. Будут проанализированы миллионы документов, которые слишком объемны для ручного исследования

- пишет DW со ссылкой на Мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме

Отмечается, что достижение отметки в 5 миллионов имен стало результатом семи десятилетий работы. Все карточки доступны онлайн на сайте музея, миссия которого – вернуть идентичность людям, уничтоженным во время Второй мировой войны.

"Яд Вашем" создал собственное программное обеспечение на основе ИИ еще в мае 2024 года. Оно позволяет анализировать документы, кинопленки, надгробия и другие источники.

Имена жертв и личные файлы доступны онлайн на шести языках. Это помогает семьям находить пропавших родственников и чтить их память.

Напомним

Ранее сообщалось, что Всемирный центр памяти жертв Холокоста (Яд Вашем) работает над определением имен жертв, которые ранее были потеряны среди 230 миллионов текстовых документов.

Вита Зеленецкая

