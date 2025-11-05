Израильские ученые идентифицировали 5 миллионов жертв Холокоста благодаря ИИ

Израильские ученые установили имена более 5 миллионов жертв Холокоста – это стало возможным благодаря использованию искусственного интеллекта. Вся база данных доступна онлайн на нескольких языках, что позволяет семьям находить пропавших во время Второй мировой войны. Об этом информирует DW, передает УНН.

Подробности

Израильские исследователи сообщили, что смогли точно установить имена 5 миллионов из более чем 6 миллионов евреев, убитых нацистами во время Холокоста.

С помощью искусственного интеллекта и машинного обучения планируется найти еще около 250 тысяч имен. Будут проанализированы миллионы документов, которые слишком объемны для ручного исследования - пишет DW со ссылкой на Мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме

Отмечается, что достижение отметки в 5 миллионов имен стало результатом семи десятилетий работы. Все карточки доступны онлайн на сайте музея, миссия которого – вернуть идентичность людям, уничтоженным во время Второй мировой войны.

"Яд Вашем" создал собственное программное обеспечение на основе ИИ еще в мае 2024 года. Оно позволяет анализировать документы, кинопленки, надгробия и другие источники.

Имена жертв и личные файлы доступны онлайн на шести языках. Это помогает семьям находить пропавших родственников и чтить их память.

Напомним

Ранее сообщалось, что Всемирный центр памяти жертв Холокоста (Яд Вашем) работает над определением имен жертв, которые ранее были потеряны среди 230 миллионов текстовых документов.

