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Дослідники розгорнуть ШІ для визначення втрачених імен жертв Голокосту, до 2029 можуть додати 5 мільйонів імен

Дослідники розгорнуть ШІ для визначення втрачених імен жертв Голокосту, до 2029 можуть додати 5 мільйонів імен

Київ • УНН

 • 69594 перегляди

Всесвітній центр пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем" впроваджує штучний інтелект, щоб до 2029 року ідентифікувати понад 5 мільйонів раніше втрачених імен жертв Голокосту з 230 мільйонів текстових документів.

Всесвітній центр пам’яті жертв Голокосту (Яд Вашем) працює над визначенням імен жертв, які раніше були втрачені серед 230 мільйонів текстових документів, протягом наступних років Яд Вашем сподіваються охопити понад 5 мільйонів імен, передає УНН із посиланням на Times of Israel.

Деталі

Всесвітній центр пам’яті жертв Голокосту (Яд Вашем) працює над визначенням імен жертв, які раніше були втрачені серед 230 мільйонів текстових документів, - у найближчі роки музей, чия назва на івриті означає "меморіал і ім’я", буде ширше використовувати штучний інтелект, щоб визначити раніше невпізнаних жертв.

Зазначається, що AI дозволяє сортувати та тріангулювати мільйони документів, щоб виявити забуту інформацію. Програмне забезпечення може встановлювати такі зв’язки з величезним архівом "Яд Вашем", на які працівник не мав би часу чи можливості.

Речник "Яд Вашем" Сіммі Аллен повідомив, що музей, чия назва на івриті означає "меморіал і ім’я", буде ширше використовувати штучний інтелект.

ШІ допомагає нам, переглядаючи свідчення та вилучаючи імена, які досі залишалися непоміченими. До недавнього часу ми переважно покладалися на втручання людини, однак цей процес займає надзвичайно багато часу

- сказав Аллен.

"Протягом наступних трьох-п’яти років "Яд Вашем" сподівається охопити понад 5 мільйонів імен. Проте, чим далі ми віддаляємося від подій Голокосту, наша робота стає набагато складнішою", — заявив Олександр Аврам, директор проекту відновлення імен Шоа Яд Вашем.

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Перш ніж модель штучного інтелекту можна було розгорнути в Яд Вашем, дослідники повинні були визначити, як імена в їхніх списках часів війни можуть бути відсортовані ШІ, - повідомляє Шира Рот з відділу інформаційних технологій.

Нашим початковим кроком було виявлення та розуміння бази даних NER (Named Entity Recognition) і Relation Extraction. Щоб ще більше підвищити надійність і точність [нашої моделі], ми інтегрували значну логічну кооперацію тісно співпрацюючи з експертами з контенту з Яд Вашем

- розповідає Шира Рот.

Доповнення

Відзначений нагородами інструмент штучного інтелекту, розроблений Рот та її колегами, дав чудові результати у випадку вцілілого, раніше відомого лише як Свайлах, ветеринар з Литви.

"Свайлах був одружений з Етою Грудзанскі, яка вважається вбитою в 1941 році в Юрбаркасі", - сказав Аврам. Основним зв’язком із ім’ям Свайлах є свідчення вижилого Менахема Ліхтенштейна, який розповів про чоловіка на ім’я Пітер Свайлах, який був одружений на жінці на ім’я Етель. Ці свідчення також стосуються ще шістьох членів родини Грудзінскіх, швидше за все, родичів Етель", зауважив директор проекту відновлення імен Шоа "Яд Вашем".

За його словами, Свайлах і його дружина були вбиті "місцевими" у країні. Ніхто ніколи не заповнював "Сторінки свідчень" для родичів їхньої пари, але інструмент штучного інтелекту "Яд Вашем" зв'язав родину Грудзінських зі Свайлахом через свідчення Ліхтенштейна.

Завдяки [ШІ] ці імена тепер можна додати до бази даних, щоб ми могли відновити особистість із забуття Голокосту, а також дати краще уявлення про те, ким вони були до того, як стали жертвами антисемітизму

- сказав Аврам.

Нагадаємо

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту у Національному історико-культурному заповіднику "Бабин Яр" відкрився виставковий проєкт "По живому". Про це повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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