Исследователи развернут ИИ для определения утраченных имен жертв Холокоста, к 2029 могут добавить 5 миллионов имен

Всемирный центр памяти жертв Холокоста (Яд Вашем) работает над определением имен жертв, которые ранее были потеряны среди 230 миллионов текстовых документов, в течение следующих лет Яд Вашем надеются охватить более 5 миллионов имен, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Всемирный центр памяти жертв Холокоста работает над определением имен жертв, которые ранее были потеряны среди 230 миллионов текстовых документов, - в ближайшие годы музей, чье название на иврите означает "мемориал и имя", будет шире использовать искусственный интеллект, чтобы определить ранее неопознанных жертв.

Отмечается, что AI позволяет сортировать и триангулировать миллионы документов, чтобы выявить забытую информацию. Программное обеспечение может устанавливать такие связи с огромным архивом Яд Вашем, на которые работник не имел бы времени или возможности.

Представитель Яд Вашем Симми Аллен сообщил, что музей, чье название на иврите означает "мемориал и имя", будет шире использовать искусственный интеллект.

ИИ помогает нам, просматривая свидетельства и извлекая имена, которые до сих пор оставались незамеченными. До недавнего времени мы преимущественно полагались на вмешательство человека, однако этот процесс занимает чрезвычайно много времени - сказал Аллен.

"В течение следующих трех-пяти лет Яд Вашем надеется охватить более 5 миллионов имен. Однако, чем дальше мы отдаляемся от событий Холокоста, наша работа становится намного сложнее", - заявил Александр Аврам, директор проекта восстановления имен Шоа Яд Вашем.

Прежде чем модель искусственного интеллекта можно было развернуть в Яд Вашем, исследователи должны были определить, как имена в их списках времен войны могут быть отсортированы ИИ, сообщает Шира Рот из отдела информационных технологий.

Нашим начальным шагом было выявление и понимание базы данных NER (Named Entity Recognition) и Relation Extraction. Чтобы еще больше повысить надежность и точность [нашей модели], мы интегрировали значительную логическую кооперацию тесно сотрудничая с экспертами по контенту из Яд Вашем - рассказывает Шира Рот.

Дополнение

Отмеченный наградами инструмент искусственного интеллекта, разработанный Рот и ее коллегами, дал отличные результаты в случае уцелевшего, ранее известного только как Свайлах, ветеринара из Литвы.

"Свайлах был женат на Эте Грудзански, которая считается убитой в 1941 году в Юрбаркасе", - сказал Аврам. Основной связью с именем Свайлах являются свидетельства выжившего Менахема Лихтенштейна, который рассказал о мужчине по имени Питер Свайлах, который был женат на женщине по имени Этель. Эти свидетельства также касаются еще шестерых членов семьи Грудзинских, скорее всего, родственников Этель", заметил директор проекта восстановления имен Шоа Яд Вашем.

По его словам, Свайлах и его жена были убиты "местными" в стране. Никто никогда не заполнял "Страницы показаний" для родственников их пары, но инструмент искусственного интеллекта Яд Вашем связал семью Грудзинских со Свайлахом через показания Лихтенштейна.

Благодаря [ИИ] эти имена теперь можно добавить в базу данных, чтобы мы могли восстановить личность из забвения Холокоста, а также дать лучшее представление о том, кем они были до того, как стали жертвами антисемитизма - сказал Аврам.

Напомним,

К Международному дню памяти жертв Холокоста в Национальном историко-культурном заповеднике "Бабий Яр" открылся выставочный проект "По живому". Об этом сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.