"По живому": у Києві відкрили виставку про трагічні події Голокосту
Київ • УНН
До Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту в Києві відкрилася виставка "По живому". На ній представлені роботи українських художників, що відображають трагедію Голокосту, а також документальні відеоархіви.
До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту у Національному історико-культурному заповіднику "Бабин Яр" відкрився виставковий проєкт "По живому". Про це повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України, пише УНН.
Такі трагедії як Голокост мають залишатися у пам’яті людей, щоб запобігти їхньому повторенню. Тому наше завдання — від одного до іншого покоління передавати факти про те, що сталося у Бабиному Яру та в інших місцях на карті Європи та світу, де людина дозволила собі вчинити жахливий злочин проти свого ближнього. Мистецтво, яке несе емоцію, є ефективним інструментом у збереженні історії. Адже пам’ять — це та річ, яка будується на емоційних враженнях. І сьогоднішня подія покликана запустити наші відчуття: комусь нагадати про трагедію, іншим — відкрити цю подію,
Деталі
В експозиції представлені твори двох сучасних українських митців — Матвія Вайсберга та Олександра Животкова. Також на виставці містяться документальні відеоархіви наслідків Голокосту.
Доповнила виставку відеоробота "Війна" режисера Олега Соснова, фотографа Олександра Глядєлова та композитора Антона Байбакова. Вона заснована на хроніці першого року вторгнення росії в Україну. Моторошні кадри, зняті одразу після деокупації Київської області, мало чим відрізняються від кадрів, які облетіли світ 78 років після звільнення концтабору Аушвіц.
Довідково
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначається щорічно 27 січня. Пам’ятну дату запровадила Генеральна Асамблея ООН своїм рішенням від 1 листопада 2005 року.
Кожне нове покоління повинно знати правду про Голокост - Зеленський 27.01.24, 12:21 • 31302 перегляди