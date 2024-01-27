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Кожне нове покоління повинно знати правду про Голокост - Зеленський

Кожне нове покоління повинно знати правду про Голокост - Зеленський

Київ • УНН

 • 31302 перегляди

У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту президент Зеленський наголосив, що кожне нове покоління має знати правду про цю трагедію, в якій шість мільйонів євреїв були вбиті нацистами. Він заявив, що важливо зберегти історії тих, хто допомагав рятувати життя в цей темний час.

Президент Володимир Зеленський у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту наголосив, що кожне нове покоління має знати правду про цю трагедію. Про це глава держави заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі 

Сьогодні світ вшановує пам’ять мільйонів жертв Голокосту. Злочину нацистів, якому ніколи не буде забуття. Рукотворної катастрофи, яка забрала життя мільйонів невинних людей. Шість мільйонів євреїв були вбиті... Кожне нове покоління має знати правду про Голокост. Це дуже важливо для того, щоб людське життя залишалося найвищою цінністю для всіх народів світу

- заявив президент України.

За його словами, так само важливо пам’ятати про подвиг тих, "хто ще не знав, чи зло програє, але попри все беріг у своїй душі добро й рятував життя інших".

На жаль, ми не знаємо всіх таких історій порятунку, багато імен Праведників та рятівників залишилися невідомими. Але кожне ім’я, яке відоме, має бути збережене навіки. Щоб людство завжди пам'ятало, що навіть у найтемніших обставинах варто вірити й допомагати світлу перемогти

- підкреслив Зеленський.

Нагадаємо

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, який відзначається щорічно 27 січня, запроваджений рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року (Резолюція № 60/7).

Саме 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті – Аушвіц-Біркенау.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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