Каждое новое поколение должно знать правду о Холокосте - Зеленский
Киев • УНН
В Международный день памяти жертв Холокоста президент Зеленский подчеркнул, что каждое новое поколение должно знать правду об этой трагедии, в которой шесть миллионов евреев были убиты нацистами. Он заявил, что важно сохранить истории тех, кто помогал спасать жизни в это темное время.
Президент Владимир Зеленский в Международный день памяти жертв Холокоста подчеркнул, что каждое новое поколение должно знать правду об этой трагедии. Об этом глава государства заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Сегодня мир чтит память миллионов жертв Холокоста. Преступления нацистов, которому никогда не будет забвения. Рукотворной катастрофы, которая унесла жизни миллионов невинных людей. Шесть миллионов евреев были убиты... Каждое новое поколение должно знать правду о Холокосте. Это очень важно для того, чтобы человеческая жизнь оставалась наивысшей ценностью для всех народов мира
По его словам, так же важно помнить о подвиге тех, "кто еще не знал, проиграет ли зло, но несмотря на все берег в своей душе добро и спасал жизни других".
К сожалению, мы не знаем всех таких историй спасения, многие имена Праведников и спасителей остались неизвестными. Но каждое имя, которое известно, должно быть сохранено навеки. Чтобы человечество всегда помнило, что даже в самых темных обстоятельствах стоит верить и помогать свету победить
Напомним
Международный день памяти жертв Холокоста, который отмечается ежегодно 27 января, введен решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года (Резолюция № 60/7).
Именно 27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили один из крупнейших нацистских лагерей смерти - Аушвиц-Биркенау.
Каждое новое поколение должно знать правду о Холокосте - Зеленский
В Международный день памяти жертв Холокоста президент Зеленский подчеркнул, что каждое новое поколение должно знать правду об этой трагедии, в которой шесть миллионов евреев были убиты нацистами. Он заявил, что важно сохранить истории тех, кто помогал спасать жизни в это темное время.
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