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"По живому": в Киеве открыли выставку о трагических событиях Холокоста

"По живому": в Киеве открыли выставку о трагических событиях Холокоста

Киев  •  УНН

28 январь 2024, 17:55  •  21184 просмотра

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К Международному дню памяти жертв Холокоста в Киеве открылась выставка "По живому". На ней представлены работы украинских художников, отражающие трагедию Холокоста, а также документальные видеоархивы.

К Международному дню памяти жертв Холокоста в Национальном историко-культурном заповеднике "Бабий Яр" открылся выставочный проект "По живому". Об этом сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.

Такие трагедии как Холокост должны оставаться в памяти людей, чтобы предотвратить их повторение. Поэтому наша задача - от одного к другому поколению передавать факты о том, что произошло в Бабьем Яру и в других местах на карте Европы и мира, где человек позволил себе совершить ужасное преступление против своего ближнего. Искусство, которое несет эмоцию, является эффективным инструментом в сохранении истории. Ведь память - это та вещь, которая строится на эмоциональных впечатлениях. И сегодняшнее событие призвано запустить наши ощущения: кому-то напомнить о трагедии, другим - открыть это событие,

открыть это событие, - говорится в сообщении.

Детали

В экспозиции представлены произведения двух современных украинских художников - Матвея Вайсберга и Александра Животкова. Также на выставке содержатся документальные видеоархивы последствий Холокоста.

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Дополнила выставку видеоработа "Война" режиссера Олега Соснова, фотографа Александра Гляделова и композитора Антона Байбакова. Она основана на хронике первого года вторжения россии в Украину. Жуткие кадры, снятые сразу после деоккупации Киевской области, мало чем отличаются от кадров, которые облетели мир 78 лет после освобождения концлагеря Аушвиц.

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Справочно

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Памятную дату ввела Генеральная Ассамблея ООН своим решением от 1 ноября 2005 года. 

Каждое новое поколение должно знать правду о Холокосте - Зеленский27 январь 2024, 10:21 • 28476 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКультура
"По живому": у Києві відкрили виставку про трагічні події Голокосту
"Live": an exhibition about the tragic events of the Holocaust opened in Kyiv
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"По живому": в Киеве открыли выставку о трагических событиях Холокоста

К Международному дню памяти жертв Холокоста в Киеве открылась выставка "По живому". На ней представлены работы украинских художников, отражающие трагедию Холокоста, а также документальные видеоархивы.

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