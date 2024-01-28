"По живому": в Киеве открыли выставку о трагических событиях Холокоста
Киев • УНН
К Международному дню памяти жертв Холокоста в Киеве открылась выставка "По живому". На ней представлены работы украинских художников, отражающие трагедию Холокоста, а также документальные видеоархивы.
К Международному дню памяти жертв Холокоста в Национальном историко-культурном заповеднике "Бабий Яр" открылся выставочный проект "По живому". Об этом сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.
Такие трагедии как Холокост должны оставаться в памяти людей, чтобы предотвратить их повторение. Поэтому наша задача - от одного к другому поколению передавать факты о том, что произошло в Бабьем Яру и в других местах на карте Европы и мира, где человек позволил себе совершить ужасное преступление против своего ближнего. Искусство, которое несет эмоцию, является эффективным инструментом в сохранении истории. Ведь память - это та вещь, которая строится на эмоциональных впечатлениях. И сегодняшнее событие призвано запустить наши ощущения: кому-то напомнить о трагедии, другим - открыть это событие,
Детали
В экспозиции представлены произведения двух современных украинских художников - Матвея Вайсберга и Александра Животкова. Также на выставке содержатся документальные видеоархивы последствий Холокоста.
Дополнила выставку видеоработа "Война" режиссера Олега Соснова, фотографа Александра Гляделова и композитора Антона Байбакова. Она основана на хронике первого года вторжения россии в Украину. Жуткие кадры, снятые сразу после деоккупации Киевской области, мало чем отличаются от кадров, которые облетели мир 78 лет после освобождения концлагеря Аушвиц.
Справочно
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Памятную дату ввела Генеральная Ассамблея ООН своим решением от 1 ноября 2005 года.
Каждое новое поколение должно знать правду о Холокосте - Зеленский27 январь 2024, 10:21 • 28476 просмотров
"По живому": в Киеве открыли выставку о трагических событиях Холокоста
К Международному дню памяти жертв Холокоста в Киеве открылась выставка "По живому". На ней представлены работы украинских художников, отражающие трагедию Холокоста, а также документальные видеоархивы.
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