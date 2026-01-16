В Германии призвали соцсети бороться с ИИ-фейками о Холокосте

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:27 • 4312 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 7520 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 12074 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 14902 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 32306 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 29873 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 26915 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25382 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24359 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 34393 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 18974 просмотра
Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января16 января, 12:42 • 14141 просмотра
Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский16 января, 14:04 • 11804 просмотра
Бывший канцлер Германии Шредер скрыл разговоры с путиным от архива - DW14:56 • 6484 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 9860 просмотра
публикации
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
17:23 • 12083 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 9898 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 45678 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 77144 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 95417 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Иран
Реклама
УНН Lite
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto19:05 • 1536 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 18991 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 24103 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 35745 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 56525 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
ТикТок

В Германии призвали соцсети бороться с ИИ-фейками о Холокосте

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Правительство Германии и мемориальные учреждения призвали соцсети противодействовать распространению фальшивых изображений о Холокосте, созданных ИИ. Эти изображения искажают исторические события и стремятся размыть факты.

В Германии призвали соцсети бороться с ИИ-фейками о Холокосте

Правительство Германии совместно с мемориальными учреждениями, посвященными памяти жертв Холокоста, призвало социальные сети активнее противодействовать распространению фальшивых изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые искажают и банально трактуют исторические события Второй мировой войны. Об этом пишет Reuters, пишет УНН.

Подробности

Как говорится в совместном письме, опубликованном на этой неделе, мемориальные комплексы бывших нацистских концлагерей и документационные центры выразили серьезную обеспокоенность волной AI Slop – низкокачественного или намеренно манипулятивного контента, касающегося массового уничтожения более шести миллионов евреев нацистским режимом.

Мемориальные учреждения заявили, что эти изображения появились отчасти с целью привлечь внимание и заработать деньги, а отчасти для того, чтобы «размыть исторические факты, изменить роли жертв и исполнителей или распространить ревизионистские нарративы».

К этим учреждениям относятся мемориальные центры Берген-Бельзен, Бухенвальд, Дахау и других концентрационных лагерей, где были убиты евреи, а также другие люди, в частности ромы и синти.

Израильские ученые идентифицировали 5 миллионов жертв Холокоста благодаря ИИ05.11.25, 00:43 • 4490 просмотров

Они заявили, что социальные сети должны активно бороться с фальшивыми изображениями, связанными с Холокостом, вместо того, чтобы ждать, пока пользователи сообщат о них, обеспечивая их четкую маркировку и предотвращая их монетизацию.

Как отмечается, изображения содержали очень эмоциональные иллюстрации вымышленных событий, таких как встречи узников концентрационных лагерей и их освободителей или детей за колючей проволокой.

Министр по вопросам культуры и средств массовой информации Германии Вольфрам Ваймер заявил, что поддерживает усилия мемориальных учреждений по четкой маркировке изображений, созданных искусственным интеллектом, и, при необходимости, их удалению.

«Это вопрос уважения к миллионам людей, которые были убиты и преследованы во время нацистского режима террора», – заявил он в письме агентству.

Франция расследует отрицание Холокоста на платформе искусственного интеллекта Илона Маска19.11.25, 22:04 • 4521 просмотр

Ольга Розгон

Новости Мира
Социальная сеть
Reuters
Германия