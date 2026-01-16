В Германии призвали соцсети бороться с ИИ-фейками о Холокосте
Киев • УНН
Правительство Германии и мемориальные учреждения призвали соцсети противодействовать распространению фальшивых изображений о Холокосте, созданных ИИ. Эти изображения искажают исторические события и стремятся размыть факты.
Правительство Германии совместно с мемориальными учреждениями, посвященными памяти жертв Холокоста, призвало социальные сети активнее противодействовать распространению фальшивых изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые искажают и банально трактуют исторические события Второй мировой войны. Об этом пишет Reuters, пишет УНН.
Подробности
Как говорится в совместном письме, опубликованном на этой неделе, мемориальные комплексы бывших нацистских концлагерей и документационные центры выразили серьезную обеспокоенность волной AI Slop – низкокачественного или намеренно манипулятивного контента, касающегося массового уничтожения более шести миллионов евреев нацистским режимом.
Мемориальные учреждения заявили, что эти изображения появились отчасти с целью привлечь внимание и заработать деньги, а отчасти для того, чтобы «размыть исторические факты, изменить роли жертв и исполнителей или распространить ревизионистские нарративы».
К этим учреждениям относятся мемориальные центры Берген-Бельзен, Бухенвальд, Дахау и других концентрационных лагерей, где были убиты евреи, а также другие люди, в частности ромы и синти.
Израильские ученые идентифицировали 5 миллионов жертв Холокоста благодаря ИИ05.11.25, 00:43 • 4490 просмотров
Они заявили, что социальные сети должны активно бороться с фальшивыми изображениями, связанными с Холокостом, вместо того, чтобы ждать, пока пользователи сообщат о них, обеспечивая их четкую маркировку и предотвращая их монетизацию.
Как отмечается, изображения содержали очень эмоциональные иллюстрации вымышленных событий, таких как встречи узников концентрационных лагерей и их освободителей или детей за колючей проволокой.
Министр по вопросам культуры и средств массовой информации Германии Вольфрам Ваймер заявил, что поддерживает усилия мемориальных учреждений по четкой маркировке изображений, созданных искусственным интеллектом, и, при необходимости, их удалению.
«Это вопрос уважения к миллионам людей, которые были убиты и преследованы во время нацистского режима террора», – заявил он в письме агентству.
Франция расследует отрицание Холокоста на платформе искусственного интеллекта Илона Маска19.11.25, 22:04 • 4521 просмотр