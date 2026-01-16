В Германии призвали соцсети бороться с ИИ-фейками о Холокосте

Правительство Германии совместно с мемориальными учреждениями, посвященными памяти жертв Холокоста, призвало социальные сети активнее противодействовать распространению фальшивых изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые искажают и банально трактуют исторические события Второй мировой войны. Об этом пишет Reuters, пишет УНН.

Как говорится в совместном письме, опубликованном на этой неделе, мемориальные комплексы бывших нацистских концлагерей и документационные центры выразили серьезную обеспокоенность волной AI Slop – низкокачественного или намеренно манипулятивного контента, касающегося массового уничтожения более шести миллионов евреев нацистским режимом.

Мемориальные учреждения заявили, что эти изображения появились отчасти с целью привлечь внимание и заработать деньги, а отчасти для того, чтобы «размыть исторические факты, изменить роли жертв и исполнителей или распространить ревизионистские нарративы».

К этим учреждениям относятся мемориальные центры Берген-Бельзен, Бухенвальд, Дахау и других концентрационных лагерей, где были убиты евреи, а также другие люди, в частности ромы и синти.

Они заявили, что социальные сети должны активно бороться с фальшивыми изображениями, связанными с Холокостом, вместо того, чтобы ждать, пока пользователи сообщат о них, обеспечивая их четкую маркировку и предотвращая их монетизацию.

Как отмечается, изображения содержали очень эмоциональные иллюстрации вымышленных событий, таких как встречи узников концентрационных лагерей и их освободителей или детей за колючей проволокой.

Министр по вопросам культуры и средств массовой информации Германии Вольфрам Ваймер заявил, что поддерживает усилия мемориальных учреждений по четкой маркировке изображений, созданных искусственным интеллектом, и, при необходимости, их удалению.

«Это вопрос уважения к миллионам людей, которые были убиты и преследованы во время нацистского режима террора», – заявил он в письме агентству.

