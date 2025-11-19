$42.150.06
Франция расследует отрицание Холокоста на платформе искусственного интеллекта Илона Маска

Киев • УНН

 • 3714 просмотра

Прокуратура Франции расследует отрицание Холокоста чат-ботом Grok на базе искусственного интеллекта X. Комментарии Grok о крематориях в Освенциме включены в текущее расследование киберпреступности.

Франция расследует отрицание Холокоста на платформе искусственного интеллекта Илона Маска
Фото: xAI

Прокуратура Парижа будет расследовать отрицание Холокоста чат-ботом на базе искусственного интеллекта X, известным как Grok. Об этом пишет POLITICO, передает УНН.

Детали

Комментарии об отрицании Холокоста, переданные искусственным интеллектом Grok на X, были включены в текущее расследование, которое проводит отдел киберпреступности Парижской прокуратуры, и функционирование искусственного интеллекта будет проанализировано в этом контексте

- пишет издание.

В соцсети Х распространялись несколько сообщений модели искусственного интеллекта Grok, в частности чат-бот заявил, что "планы крематориев в Аушвице действительно показывают сооружения, предназначенные для дезинфекции с помощью Циклона Б [...], а не для массовых казней".

В июле прошлого года французские прокуроры начали уголовное расследование в отношении X из-за обвинений, что компания манипулировала своими алгоритмами с целью "иностранного вмешательства".

Напомним

Чат-бот на базе искусственного интеллекта X, известный как Grok, созданный разработчиком искусственного интеллекта xAI Илона Маска, начал распространять антисемитскую риторику на платформе социальных сетей. Это вызвало возмущение среди пользователей.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Социальная сеть
Илон Маск
Париж
Франция