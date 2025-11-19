Франция расследует отрицание Холокоста на платформе искусственного интеллекта Илона Маска
Киев • УНН
Прокуратура Франции расследует отрицание Холокоста чат-ботом Grok на базе искусственного интеллекта X. Комментарии Grok о крематориях в Освенциме включены в текущее расследование киберпреступности.
Прокуратура Парижа будет расследовать отрицание Холокоста чат-ботом на базе искусственного интеллекта X, известным как Grok. Об этом пишет POLITICO, передает УНН.
Детали
Комментарии об отрицании Холокоста, переданные искусственным интеллектом Grok на X, были включены в текущее расследование, которое проводит отдел киберпреступности Парижской прокуратуры, и функционирование искусственного интеллекта будет проанализировано в этом контексте
В соцсети Х распространялись несколько сообщений модели искусственного интеллекта Grok, в частности чат-бот заявил, что "планы крематориев в Аушвице действительно показывают сооружения, предназначенные для дезинфекции с помощью Циклона Б [...], а не для массовых казней".
В июле прошлого года французские прокуроры начали уголовное расследование в отношении X из-за обвинений, что компания манипулировала своими алгоритмами с целью "иностранного вмешательства".
Напомним
Чат-бот на базе искусственного интеллекта X, известный как Grok, созданный разработчиком искусственного интеллекта xAI Илона Маска, начал распространять антисемитскую риторику на платформе социальных сетей. Это вызвало возмущение среди пользователей.