Франція розслідує заперечення Голокосту на платформі штучного інтелекту Ілона Маска
Київ • УНН
Прокуратура Франції розслідує заперечення Голокосту чат-ботом Grok на базі штучного інтелекту X. Коментарі Grok про крематорії в Аушвіці включені до поточного розслідування кіберзлочинності.
Прокуратура Парижа розслідуватиме заперечення Голокосту чат-ботом на базі штучного інтелекту X, відомого як Grok. Про це пише POLITICO, передає УНН.
Деталі
Коментарі про заперечення Голокосту, передані штучним інтелектом Grok на X, були включені до поточного розслідування, яке проводить відділ кіберзлочинності Паризької прокуратури, і функціонування штучного інтелекту буде проаналізовано в цьому контексті
У соцмережі Х поширювалися кілька дописів моделі штучного інтелекту Grok, зокрема чат-бот заявив, що "плани крематоріїв в Аушвіці дійсно показують споруди, призначені для дезінфекції за допомогою Циклону Б [...], а не для масових страт".
У липні минулого року французькі прокурори розпочали кримінальне розслідування щодо X через звинувачення, що компанія маніпулювала своїми алгоритмами з метою "іноземного втручання".
Нагадаємо
Чат-бот на базі штучного інтелекту X, відомий як Grok, створений розробником штучного інтелекту xAI Ілона Маска, почав поширювати антисемітську риторику на платформі соціальних мереж. Це викликало обурення серед користувачів.