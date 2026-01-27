"Безразличие других способствовало катастрофе": Зеленский напомнил об уроке Холокоста
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. Он подчеркнул, что безразличие других способствовало катастрофе, а мир объединился, чтобы разбить нацистов.
Детали
Как отметил глава государства, речь идет о четком уроке истории: когда ненависть против одного народа не останавливается, другим нельзя оставаться равнодушными и стоять в стороне.
Агрессия и пренебрежение к жизни людей и целых наций никогда не должны брать верх, и такая защита жизни должна быть ответственностью не только смелых, но и действительно всего человечества
Он добавил, что мир чтит память жертв Холокоста - миллионов невинно убитых детей, женщин и мужчин, среди которых - миллионы евреев, убитых нацистами.
К сожалению, равнодушие других во многом способствовало этой катастрофе. Но все же мир объединился, чтобы разбить нацистов и одержать победу над этим злом. Именно в этот день, 27 января 1945 года, были освобождены последние узники Аушвица - одного из самых страшных нацистских концентрационных лагерей
Как отметил глава государства, каждый раз, когда ненависть и война угрожают народам, требуется единение, которое спасает жизни.
Каждый в мире, кто действительно ценит покой и мир, должен ценить их не только для себя, должен делать все возможное, чтобы больше никогда ненависть не победила, чтобы каждый, кто ее распространяет, всегда знал, что непременно проиграет
Дополнительно
Холокост, также известный как Шоа - систематическое и целенаправленное истребление нацистской Германией, ее союзниками и коллаборационистами евреев на оккупированных территориях стран Европы и СССР в период с 1933 по 1945 годы. За это время было убито около 6 миллионов евреев (приблизительно две трети еврейского населения Европы).
Также жертвами нацистского террора стали ромы, люди с инвалидностью, советские военнопленные, представители ЛГБТ-сообщества и политические оппозиционеры.
Нацисты использовали гетто, концентрационные лагеря и "лагеря смерти" (такие как Аушвиц-Биркенау, Треблинка, Собибор), где людей уничтожали в газовых камерах.
В Украине одним из самых ужасных символов Холокоста является Бабий Яр в Киеве, где только за два дня в сентябре 1941 года было расстреляно более 33 тысяч евреев.
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день произошло освобождение концлагеря Аушвиц в 1945 году. Это сделали войска 60-й армии 1-го Украинского фронта Красной армии.
Напомним
Правительство Германии вместе с мемориальными учреждениями, посвященными памяти жертв Холокоста, призвало социальные сети активнее противодействовать распространению фальшивых изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта.