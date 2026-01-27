"Безразличие других способствовало катастрофе": Зеленский напомнил об уроке Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Об этом он сообщил в соцсетях, передает УНН.

Детали

Как отметил глава государства, речь идет о четком уроке истории: когда ненависть против одного народа не останавливается, другим нельзя оставаться равнодушными и стоять в стороне.

Агрессия и пренебрежение к жизни людей и целых наций никогда не должны брать верх, и такая защита жизни должна быть ответственностью не только смелых, но и действительно всего человечества - заявил Зеленский.

Он добавил, что мир чтит память жертв Холокоста - миллионов невинно убитых детей, женщин и мужчин, среди которых - миллионы евреев, убитых нацистами.

К сожалению, равнодушие других во многом способствовало этой катастрофе. Но все же мир объединился, чтобы разбить нацистов и одержать победу над этим злом. Именно в этот день, 27 января 1945 года, были освобождены последние узники Аушвица - одного из самых страшных нацистских концентрационных лагерей - заявил Зеленский.

Как отметил глава государства, каждый раз, когда ненависть и война угрожают народам, требуется единение, которое спасает жизни.

Каждый в мире, кто действительно ценит покой и мир, должен ценить их не только для себя, должен делать все возможное, чтобы больше никогда ненависть не победила, чтобы каждый, кто ее распространяет, всегда знал, что непременно проиграет – резюмировал Президент Украины.

Дополнительно

Холокост, также известный как Шоа - систематическое и целенаправленное истребление нацистской Германией, ее союзниками и коллаборационистами евреев на оккупированных территориях стран Европы и СССР в период с 1933 по 1945 годы. За это время было убито около 6 миллионов евреев (приблизительно две трети еврейского населения Европы).

Также жертвами нацистского террора стали ромы, люди с инвалидностью, советские военнопленные, представители ЛГБТ-сообщества и политические оппозиционеры.

Нацисты использовали гетто, концентрационные лагеря и "лагеря смерти" (такие как Аушвиц-Биркенау, Треблинка, Собибор), где людей уничтожали в газовых камерах.

В Украине одним из самых ужасных символов Холокоста является Бабий Яр в Киеве, где только за два дня в сентябре 1941 года было расстреляно более 33 тысяч евреев.

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день произошло освобождение концлагеря Аушвиц в 1945 году. Это сделали войска 60-й армии 1-го Украинского фронта Красной армии.

Напомним

Правительство Германии вместе с мемориальными учреждениями, посвященными памяти жертв Холокоста, призвало социальные сети активнее противодействовать распространению фальшивых изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта.