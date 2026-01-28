російська авіабомба знищила пам'ятник жертвам Голокосту в Білопіллі на Сумщині: є загиблий
Київ • УНН
У Білопіллі Сумської області російська авіабомба зруйнувала пам'ятник жертвам Голокосту, встановлений у 2021 році. Внаслідок удару загинув 35-річний місцевий житель, ще 11 осіб отримали поранення.
Через удар російської авіабомби (КАБ) по центру Білопілля Сумської області було зруйновано пам’ятник жертвам Голокосту, який було встановлено в 2021 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Об'єднану єврейську общину України.
Деталі
Внаслідок удару загинув 35-річний місцевий житель, ще 11 осіб зазнали поранень.
Об’єднана єврейська община України спільно з Білопільською міською радою отримали згоду на відновлення пам’ятного знаку щойно це дозволить безпекова ситуація
