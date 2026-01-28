$42.960.17
Ексклюзив
10:05 • 3754 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 7602 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 9936 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 12219 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 18767 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 38870 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 53871 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 41485 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 64458 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31852 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
російська авіабомба знищила пам'ятник жертвам Голокосту в Білопіллі на Сумщині: є загиблий

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У Білопіллі Сумської області російська авіабомба зруйнувала пам'ятник жертвам Голокосту, встановлений у 2021 році. Внаслідок удару загинув 35-річний місцевий житель, ще 11 осіб отримали поранення.

російська авіабомба знищила пам'ятник жертвам Голокосту в Білопіллі на Сумщині: є загиблий
Фото: Об'єднана єврейська община України

Через удар російської авіабомби (КАБ) по центру Білопілля Сумської області було зруйновано пам’ятник жертвам Голокосту, який було встановлено в 2021 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Об'єднану єврейську общину України.

Деталі

Внаслідок удару загинув 35-річний місцевий житель, ще 11 осіб зазнали поранень.

Об’єднана єврейська община України спільно з Білопільською міською радою отримали згоду на відновлення пам’ятного знаку щойно це дозволить безпекова ситуація

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок російського удару по Запоріжжю кількість травмованих збільшилася до шести людей. Серед постраждалих - підліток.

Також УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою до Міжнародного дня памʼяті жертв Голокосту, який відзначається 27 січня. Він зазначив: коли ненависть проти одного народу не зупиняється, іншим не можна залишатись байдужими та стояти осторонь.

Євген Устименко

