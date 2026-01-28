Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 6

$42.960.17
Ексклюзив
10:05 • 78 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
08:35 • 3200 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 7718 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 15978 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 36994 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 52449 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 40942 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 60995 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31511 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 59798 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Зимовий шторм у США спровокував стрибок цін на нафту через зупинку видобутку28 січня, 00:08 • 6228 перегляди
Трамп привітав падіння долара США до чотирирічного мінімуму і назвав це "чудовим"28 січня, 00:41 • 8182 перегляди
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм04:47 • 10833 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб04:58 • 16140 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 12556 перегляди
Публікації
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 12615 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 60995 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 42666 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 59798 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 57216 перегляди
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 22031 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 21544 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 29126 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 32591 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 39013 перегляди
Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 6

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Внаслідок російського удару по Запоріжжю кількість травмованих зросла до шести осіб, серед них 15-річний підліток. Пошкоджено понад сто квартир та близько двадцяти автомобілів.

Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 6

Унаслідок російського удару по Запоріжжю кількість травмованих збільшилася до шести людей. Серед постраждалих – підліток. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

"Зокрема, постраждали 4 жінки віком від 55 до 88 років, 37-річний чоловік та 15-річний хлопчик", – йдеться у дописі.

Аварійно-рятувальні роботи завершені. Наразі рятувальники спільно з комунальними службами проводять відновлювальні роботи.

Нагадаємо

У Запоріжжі ворожий удар по двору житлового масиву пошкодив понад сто квартир та близько двадцяти автомобілів.

Раніше було відомо про 4 постраждалих.

 

4 людей поранено через атаку рф у Запоріжжі: деталі28.01.26, 08:28 • 2170 переглядiв

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя