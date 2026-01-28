Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 6
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Запоріжжю кількість травмованих зросла до шести осіб, серед них 15-річний підліток. Пошкоджено понад сто квартир та близько двадцяти автомобілів.
Унаслідок російського удару по Запоріжжю кількість травмованих збільшилася до шести людей. Серед постраждалих – підліток. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Деталі
"Зокрема, постраждали 4 жінки віком від 55 до 88 років, 37-річний чоловік та 15-річний хлопчик", – йдеться у дописі.
Аварійно-рятувальні роботи завершені. Наразі рятувальники спільно з комунальними службами проводять відновлювальні роботи.
Нагадаємо
У Запоріжжі ворожий удар по двору житлового масиву пошкодив понад сто квартир та близько двадцяти автомобілів.
Раніше було відомо про 4 постраждалих.
4 людей поранено через атаку рф у Запоріжжі: деталі28.01.26, 08:28 • 2170 переглядiв