Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 6

Унаслідок російського удару по Запоріжжю кількість травмованих збільшилася до шести людей. Серед постраждалих – підліток. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

"Зокрема, постраждали 4 жінки віком від 55 до 88 років, 37-річний чоловік та 15-річний хлопчик", – йдеться у дописі.

Аварійно-рятувальні роботи завершені. Наразі рятувальники спільно з комунальними службами проводять відновлювальні роботи.

Нагадаємо

У Запоріжжі ворожий удар по двору житлового масиву пошкодив понад сто квартир та близько двадцяти автомобілів.

Раніше було відомо про 4 постраждалих.

4 людей поранено через атаку рф у Запоріжжі: деталі