россияне ударили по двору многоэтажки в Запорожье: повреждено более 100 квартир и 20 авто
Киев • УНН
В Запорожье вражеский удар по двору жилого массива повредил более ста квартир и около двадцати автомобилей. Пострадавших нет, продолжается ликвидация последствий пожара.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о последствиях утренней атаки российских войск на областной центр. Враг попал непосредственно во двор жилого массива, что привело к масштабным разрушениям гражданского имущества и пожару. Об этом пишет УНН.
Детали
По предварительным данным, в результате удара повреждено более ста квартир в окрестных домах и около двадцати автомобилей, припаркованных рядом. Несмотря на значительное количество поврежденного жилья, по состоянию на утро обошлось без пострадавших среди жителей.
Более ста квартир и двадцать автомобилей повреждены, возник пожар – таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье
Сейчас на месте попадания продолжается ликвидация последствий возгорания, вызванного обстрелом.
