россияне ударили по двору многоэтажки в Запорожье: повреждено более 100 квартир и 20 авто

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о последствиях утренней атаки российских войск на областной центр. Враг попал непосредственно во двор жилого массива, что привело к масштабным разрушениям гражданского имущества и пожару. Об этом пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, в результате удара повреждено более ста квартир в окрестных домах и около двадцати автомобилей, припаркованных рядом. Несмотря на значительное количество поврежденного жилья, по состоянию на утро обошлось без пострадавших среди жителей.

Более ста квартир и двадцать автомобилей повреждены, возник пожар – таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье – отметил Иван Федоров.

Сейчас на месте попадания продолжается ликвидация последствий возгорания, вызванного обстрелом.

российская атака на Белогородскую общину в Киевской области: погибли два человека, четверо ранены – ОВА