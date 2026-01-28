росіяни вдарили по двору багатоповерхівки в Запоріжжі: пошкоджено понад 100 квартир та 20 авто

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про наслідки ранкової атаки російських військ на обласний центр. Ворог поцілив безпосередньо у двір житлового масиву, що спричинило масштабні руйнування цивільного майна та пожежу. Про це пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, в результаті удару пошкоджено понад сто квартир у навколишніх будинках та близько двадцяти автомобілів, що були припарковані поруч. Попри значну кількість пошкодженого житла, станом на ранок обійшлося без постраждалих серед мешканців.

Понад сто квартир та двадцять автівок пошкоджені, виникла пожежа – такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя – зазначив Іван Федоров.

Наразі на місці влучання триває ліквідація наслідків займання, викликаного обстрілом.

