Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 18020 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 34016 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 27140 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 40674 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 26198 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 45515 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 24280 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 18126 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 38378 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росіяни вдарили по двору багатоповерхівки в Запоріжжі: пошкоджено понад 100 квартир та 20 авто

Київ • УНН

В Запоріжжі ворожий удар по двору житлового масиву пошкодив понад сто квартир та близько двадцяти автомобілів. Постраждалих немає, триває ліквідація наслідків пожежі.

росіяни вдарили по двору багатоповерхівки в Запоріжжі: пошкоджено понад 100 квартир та 20 авто

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про наслідки ранкової атаки російських військ на обласний центр. Ворог поцілив безпосередньо у двір житлового масиву, що спричинило масштабні руйнування цивільного майна та пожежу. Про це пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, в результаті удару пошкоджено понад сто квартир у навколишніх будинках та близько двадцяти автомобілів, що були припарковані поруч. Попри значну кількість пошкодженого житла, станом на ранок обійшлося без постраждалих серед мешканців.

Понад сто квартир та двадцять автівок пошкоджені, виникла пожежа – такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя

– зазначив Іван Федоров.

Наразі на місці влучання триває ліквідація наслідків займання, викликаного обстрілом.

російська атака на Білогородську громаду на Київщині: загинуло двоє людей, четверо поранені – ОВА28.01.26, 04:36

Степан Гафтко

Війна в Україні
Нерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
Запоріжжя