Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 6

Эксклюзив
10:05 • 124 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
08:35 • 3280 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 7814 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 16027 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 37065 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 52500 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 40983 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 61062 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 31526 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 59853 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Популярные новости
Зимний шторм в США спровоцировал скачок цен на нефть из-за остановки добычи28 января, 00:08 • 6228 просмотра
Трамп приветствовал падение доллара США до четырехлетнего минимума и назвал это "замечательным"28 января, 00:41 • 8182 просмотра
Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем04:47 • 10833 просмотра
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб04:58 • 16140 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 12556 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 12714 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 61071 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 42708 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 59859 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 57276 просмотра
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 22051 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 21566 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 29145 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 32612 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 39029 просмотра
Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 6

Киев • УНН

 • 168 просмотра

В результате российского удара по Запорожью число травмированных возросло до шести человек, среди них 15-летний подросток. Повреждено более ста квартир и около двадцати автомобилей.

Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 6

В результате российского удара по Запорожью число пострадавших увеличилось до шести человек. Среди пострадавших – подросток. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

"В частности, пострадали 4 женщины в возрасте от 55 до 88 лет, 37-летний мужчина и 15-летний мальчик", – говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы завершены. Сейчас спасатели совместно с коммунальными службами проводят восстановительные работы.

Напомним

В Запорожье вражеский удар по двору жилого массива повредил более ста квартир и около двадцати автомобилей.

Ранее было известно о 4 пострадавших.

 

Алла Киосак

