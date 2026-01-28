Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 6

В результате российского удара по Запорожью число пострадавших увеличилось до шести человек. Среди пострадавших – подросток. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

"В частности, пострадали 4 женщины в возрасте от 55 до 88 лет, 37-летний мужчина и 15-летний мальчик", – говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы завершены. Сейчас спасатели совместно с коммунальными службами проводят восстановительные работы.

Напомним

В Запорожье вражеский удар по двору жилого массива повредил более ста квартир и около двадцати автомобилей.

Ранее было известно о 4 пострадавших.

