Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 6
Киев • УНН
В результате российского удара по Запорожью число травмированных возросло до шести человек, среди них 15-летний подросток. Повреждено более ста квартир и около двадцати автомобилей.
В результате российского удара по Запорожью число пострадавших увеличилось до шести человек. Среди пострадавших – подросток. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
"В частности, пострадали 4 женщины в возрасте от 55 до 88 лет, 37-летний мужчина и 15-летний мальчик", – говорится в сообщении.
Аварийно-спасательные работы завершены. Сейчас спасатели совместно с коммунальными службами проводят восстановительные работы.
Напомним
В Запорожье вражеский удар по двору жилого массива повредил более ста квартир и около двадцати автомобилей.
Ранее было известно о 4 пострадавших.
