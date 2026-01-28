4 человека ранены из-за атаки РФ в Запорожье: детали

Четыре человека пострадали в результате утренней атаки РФ на Запорожье, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Уже четверо раненых: к врачам за помощью обратились еще две пострадавшие в результате утренней вражеской атаки на Запорожье - сообщил Федоров.

Таким образом, по его словам, медики оказали необходимую помощь 38-летнему мужчине и женщинам 88, 65 и 55 лет.

"По меньшей мере 12 жилых домов повреждены, в некоторых частично отсутствует электроснабжение - таковы последствия вражеской атаки на Запорожье", - указал глава ОВА.

Дополнение

Россияне на рассвете ударили по Запорожью, попав во двор многоэтажки.