4 людей поранено через атаку рф у Запоріжжі: деталі
Київ • УНН
Четверо людей, серед яких чоловік 38 років та жінки 88, 65, 55 років, отримали поранення внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків, деякі без світла.
Четверо людей постраждали внаслідок ранкової атаки рф на Запоріжжя, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Уже четверо поранених: до лікарів за допомогою звернулася ще дві постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя
Таким чином, з його слів, медики надали необхідну допомогу 38-річному чоловікові та жінкам 88, 65 та 55 років.
"Щонайменше 12 житлових будинків пошкоджені, у деяких частково відсутнє електропостачання - такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - вказав голова ОВА.
Доповнення
росіяни вдосвіта ударили по Запоріжжю, влучивши в двір багатоповерхівки.
росіяни вдарили по двору багатоповерхівки в Запоріжжі: пошкоджено понад 100 квартир та 20 авто28.01.26, 06:16 • 2096 переглядiв