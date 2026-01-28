4 людей поранено через атаку рф у Запоріжжі: деталі

Четверо людей постраждали внаслідок ранкової атаки рф на Запоріжжя, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Уже четверо поранених: до лікарів за допомогою звернулася ще дві постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя - повідомив Федоров.

Таким чином, з його слів, медики надали необхідну допомогу 38-річному чоловікові та жінкам 88, 65 та 55 років.

"Щонайменше 12 житлових будинків пошкоджені, у деяких частково відсутнє електропостачання - такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - вказав голова ОВА.

Доповнення

росіяни вдосвіта ударили по Запоріжжю, влучивши в двір багатоповерхівки.

росіяни вдарили по двору багатоповерхівки в Запоріжжі: пошкоджено понад 100 квартир та 20 авто