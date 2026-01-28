$42.960.17
51.230.17
ukenru
03:48 • 11075 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 30468 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 46810 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 37010 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 53668 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 29874 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 54420 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25310 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 18866 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 44185 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

4 людей поранено через атаку рф у Запоріжжі: деталі

Київ • УНН

 • 1354 перегляди

Четверо людей, серед яких чоловік 38 років та жінки 88, 65, 55 років, отримали поранення внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків, деякі без світла.

4 людей поранено через атаку рф у Запоріжжі: деталі

Четверо людей постраждали внаслідок ранкової атаки рф на Запоріжжя, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Уже четверо поранених: до лікарів за допомогою звернулася ще дві постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя

- повідомив Федоров.

Таким чином, з його слів, медики надали необхідну допомогу 38-річному чоловікові та жінкам 88, 65 та 55 років.

"Щонайменше 12 житлових будинків пошкоджені, у деяких частково відсутнє електропостачання - такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - вказав голова ОВА.

Доповнення

росіяни вдосвіта ударили по Запоріжжю, влучивши в двір багатоповерхівки.

росіяни вдарили по двору багатоповерхівки в Запоріжжі: пошкоджено понад 100 квартир та 20 авто28.01.26, 06:16 • 2096 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Запоріжжя