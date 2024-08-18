Авиаудар рф по Сумской области: погиб мужчина, среди раненых ребенок

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

  •  73687 просмотра
При поддержке бронегруппы из 12 единиц техники: россияне пытались продвинуться в сторону Торецка

При поддержке бронегруппы из 12 единиц техники: россияне пытались продвинуться в сторону Торецка

  •  47617 просмотра
Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой

Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой

  •  55869 просмотра
Памятник Ленину все еще стоит в Судже - ВВС

Памятник Ленину все еще стоит в Судже - ВВС

  •  39522 просмотра
В КНДР осудили наступательную операцию Украины в курской области рф

В КНДР осудили наступательную операцию Украины в курской области рф

  •  43206 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  192578 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  179567 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  230390 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  216093 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  233070 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

  •  50392 просмотра
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

  •  54982 просмотра
Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

17 августа 2024, 03:11  •  74872 просмотра
Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

17 августа 2024, 01:52  •  70607 просмотра
Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

16 августа 2024, 19:49  •  68916 просмотра
Актуальное
Авиаудар рф по Сумской области: погиб мужчина, среди раненых ребенок

Авиаудар рф по Сумской области: погиб мужчина, среди раненых ребенок

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 16:35  •  2123 просмотра

Read in English

18 августа российские войска сбросили КАБ на жилой квартал Белополья. Погиб 33-летний мужчина, ранены его 11-летняя дочь и двое взрослых, повреждены по меньшей мере 5 домов.

Днем, 18 августа, войска рф атаковали Сумскую область с авиации. россияне сбросили КАБ на жилой квартал города Белополье, в результате чего погиб человек, несколько человек получили ранения. Об этом заявили в Сумской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 18 августа 2024 года около 16:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил КАБ на гражданскую инфраструктуру г. Белополье Сумского района.

Бомба попала в дом местных жителей. 33-летний хозяин погиб, его 11-летняя дочь получила серьезные ранения, также ранены 55-летняя женщина и 63-летний мужчина.

Повреждены по меньшей мере 5 частных домов.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)

- подытоживают правоохранители. 

Напомним,

Ночью и утром россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 46 взрывов. Обстрелам подверглись Садовская, Степановская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Середино-Будская громады.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
bilopilliaBilopillia
Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
16 августа 2024, 16:16  •  131194 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
16 августа 2024, 14:00  •  135543 просмотра

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
16 августа 2024, 10:54  •  140277 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
16 августа 2024, 09:20  •  126429 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
16 августа 2024, 08:55  •  105227 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
16 августа 2024, 08:16  •  87748 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
16 августа 2024, 06:30  •  179567 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
15 августа 2024, 14:00  •  109261 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
15 августа 2024, 13:21  •  114606 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
15 августа 2024, 10:54  •  113485 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Популярные

В КНДР осудили наступательную операцию Украины в курской области рф

В КНДР осудили наступательную операцию Украины в курской области рф

  •  43206 просмотра
Памятник Ленину все еще стоит в Судже - ВВС

Памятник Ленину все еще стоит в Судже - ВВС

  •  39522 просмотра
Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой

Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой

  •  55869 просмотра
При поддержке бронегруппы из 12 единиц техники: россияне пытались продвинуться в сторону Торецка

При поддержке бронегруппы из 12 единиц техники: россияне пытались продвинуться в сторону Торецка

  •  47617 просмотра
россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

  •  73687 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  192578 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  179567 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  230390 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  216093 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  233070 просмотра

Война

Авиаудар рф по Сумской области: погиб мужчина, среди раненых ребенок

Авиаудар рф по Сумской области: погиб мужчина, среди раненых ребенок

  •  2666 просмотра
Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

  •  5691 просмотра
Без канализации, воды и отопления: в ЕС рассказали, что ожидает Украину зимой из-за постоянных отключений света

Без канализации, воды и отопления: в ЕС рассказали, что ожидает Украину зимой из-за постоянных отключений света

  •  7923 просмотра
российские войска ударили по Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

российские войска ударили по Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

  •  9115 просмотра
WSJ: россия уже перебросила 5 тысяч военных из Украины в курскую область, чтобы остановить наступление ВСУ

WSJ: россия уже перебросила 5 тысяч военных из Украины в курскую область, чтобы остановить наступление ВСУ

  •  15467 просмотра

политика

WSJ: россия уже перебросила 5 тысяч военных из Украины в курскую область, чтобы остановить наступление ВСУ

WSJ: россия уже перебросила 5 тысяч военных из Украины в курскую область, чтобы остановить наступление ВСУ

  •  15467 просмотра
Украина избавит церковь от московского влияния и спецслужб рф - Ермак

Украина избавит церковь от московского влияния и спецслужб рф - Ермак

  •  27576 просмотра
В КНДР осудили наступательную операцию Украины в курской области рф

В КНДР осудили наступательную операцию Украины в курской области рф

  •  43199 просмотра
Ситуация на границе с Беларусью остается без изменений - Демченко

Ситуация на границе с Беларусью остается без изменений - Демченко

  •  36588 просмотра
Памятник Ленину все еще стоит в Судже - ВВС

Памятник Ленину все еще стоит в Судже - ВВС

  •  39503 просмотра

Война

Авиаудар рф по Сумской области: погиб мужчина, среди раненых ребенок

Авиаудар рф по Сумской области: погиб мужчина, среди раненых ребенок

  •  2666 просмотра
Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

  •  5691 просмотра
Без канализации, воды и отопления: в ЕС рассказали, что ожидает Украину зимой из-за постоянных отключений света

Без канализации, воды и отопления: в ЕС рассказали, что ожидает Украину зимой из-за постоянных отключений света

  •  7923 просмотра
российские войска ударили по Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

российские войска ударили по Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

  •  9115 просмотра
WSJ: россия уже перебросила 5 тысяч военных из Украины в курскую область, чтобы остановить наступление ВСУ

WSJ: россия уже перебросила 5 тысяч военных из Украины в курскую область, чтобы остановить наступление ВСУ

  •  15467 просмотра

политика

WSJ: россия уже перебросила 5 тысяч военных из Украины в курскую область, чтобы остановить наступление ВСУ

WSJ: россия уже перебросила 5 тысяч военных из Украины в курскую область, чтобы остановить наступление ВСУ

  •  15467 просмотра
Украина избавит церковь от московского влияния и спецслужб рф - Ермак

Украина избавит церковь от московского влияния и спецслужб рф - Ермак

  •  27576 просмотра
В КНДР осудили наступательную операцию Украины в курской области рф

В КНДР осудили наступательную операцию Украины в курской области рф

  •  43199 просмотра
Ситуация на границе с Беларусью остается без изменений - Демченко

Ситуация на границе с Беларусью остается без изменений - Демченко

  •  36588 просмотра
Памятник Ленину все еще стоит в Судже - ВВС

Памятник Ленину все еще стоит в Судже - ВВС

  •  39503 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  99467 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  94023 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  106283 просмотра

Экономика

Без канализации, воды и отопления: в ЕС рассказали, что ожидает Украину зимой из-за постоянных отключений света

Без канализации, воды и отопления: в ЕС рассказали, что ожидает Украину зимой из-за постоянных отключений света

  •  7923 просмотра
"Нас ждет новое испытание жарой": в "Укрэнерго" объяснили, как долго продлятся новые отключения света

"Нас ждет новое испытание жарой": в "Укрэнерго" объяснили, как долго продлятся новые отключения света

  •  9123 просмотра
Графики отключений возвращаются: в Укрэнерго рассказали, как завтра будут выключать свет

Графики отключений возвращаются: в Укрэнерго рассказали, как завтра будут выключать свет

  •  11954 просмотра
Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой

Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой

  •  55854 просмотра
В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе

В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе

  •  40936 просмотра

Киев

Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

  •  5691 просмотра
І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

  •  13398 просмотра
На Киевщине глава ОВА проверил строительство укрытий для школьников Василькова

На Киевщине глава ОВА проверил строительство укрытий для школьников Василькова

  •  22409 просмотра
Начало недели в Украине будет жарким: синоптики прогнозируют до 37° на юге и в центре Украины

Начало недели в Украине будет жарким: синоптики прогнозируют до 37° на юге и в центре Украины

  •  15854 просмотра
В небе над Украиной было сбито 8 "шахедов" и 5 ракет

В небе над Украиной было сбито 8 "шахедов" и 5 ракет

  •  62887 просмотра