Авиаудар рф по Сумской области: погиб мужчина, среди раненых ребенок
Киев • УНН
18 августа российские войска сбросили КАБ на жилой квартал Белополья. Погиб 33-летний мужчина, ранены его 11-летняя дочь и двое взрослых, повреждены по меньшей мере 5 домов.
Днем, 18 августа, войска рф атаковали Сумскую область с авиации. россияне сбросили КАБ на жилой квартал города Белополье, в результате чего погиб человек, несколько человек получили ранения. Об этом заявили в Сумской областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 18 августа 2024 года около 16:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил КАБ на гражданскую инфраструктуру г. Белополье Сумского района.
Бомба попала в дом местных жителей. 33-летний хозяин погиб, его 11-летняя дочь получила серьезные ранения, также ранены 55-летняя женщина и 63-летний мужчина.
Повреждены по меньшей мере 5 частных домов.
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)
Напомним,
Ночью и утром россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 46 взрывов. Обстрелам подверглись Садовская, Степановская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Середино-Будская громады.