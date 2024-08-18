Авиаудар рф по Сумской области: погиб мужчина, среди раненых ребенок

Днем, 18 августа, войска рф атаковали Сумскую область с авиации. россияне сбросили КАБ на жилой квартал города Белополье, в результате чего погиб человек, несколько человек получили ранения. Об этом заявили в Сумской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 18 августа 2024 года около 16:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил КАБ на гражданскую инфраструктуру г. Белополье Сумского района.

Бомба попала в дом местных жителей. 33-летний хозяин погиб, его 11-летняя дочь получила серьезные ранения, также ранены 55-летняя женщина и 63-летний мужчина.

Повреждены по меньшей мере 5 частных домов.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - подытоживают правоохранители.

Напомним,

Ночью и утром россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 46 взрывов. Обстрелам подверглись Садовская, Степановская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Середино-Будская громады.