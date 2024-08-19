В Белополье в Сумской области после авиаудара рф из-под завалов вытащили погибшего мужчину, среди трех раненых - ребенок
Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудар по городу Белополье в Сумской области. В результате атаки погиб мужчина, ранены три человека, среди которых ребенок. Повреждены и разрушены дома мирных жителей.
На месте вчерашнего авиаудара российских войск по городу Белополье в Сумской области завершили аварийно-поисковые работы - из-под завалов извлекли погибшего мужчину, среди трех раненых - ребенок, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Сумщина: враг обстрелял Белополье", - сообщили в ГСЧС в Telegram.
Как отмечается, россияне нанесли вражеский авиационный удар по городу 18 августа, повреждены и разрушены дома мирных жителей.
"Спасатели ГСЧС разбирали строительные конструкции и обломки, деблокировали тело погибшего мужчины. Предварительно, один человек погиб, три травмированы, из них - один ребенок. Аварийно-поисковые работы завершены", - указали в ГСЧС.
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