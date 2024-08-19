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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия обстреляла 13 общин Сумской области: 222 взрыва, есть жертвы

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 21:39  •  9795 просмотра

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18 августа российские войска атаковали 13 громад Сумской области, зафиксировано 222 взрыва. Использовались артиллерия, авиация, дроны и РСЗО. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

В течение 18 августа российская армия обстреляла 13 общин Сумщины. Зафиксировано 222 взрыва. Под огнем были Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Лебединская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманская, Шалыгинская, Дружбовская и Середино-Будская общины. Об этом сообщили в областной администрации, передает УНН

Детали

Шалыгинская громада: враг бил из артиллерии (10 взрывов), FPV дронами (13 взрывов).

В Белопольской общине были авиаудары (5 взрывов). Погиб один человек, трое раненых.

В Юнаковской громаде также были авиаудары (4 взрыва). В результате обстрела получил ранения местный житель.

По территории Великописаревской общины нанесены удары FPV дронами (5 взрывов). Также произошли сброс взрывчатки с беспилотников (4 взрыва), пуски ракет с вертолета (8 взрывов), артиллерийские обстрелы (21 взрыв) и минометные обстрелы (32 взрыва).

По Краснопольской громаде российские войска ударили из артиллерии (17 взрывов), минометов (23 взрывов), реактивных систем залпового огня (10 взрывов). Также были пуск ракет с вертолета (9 взрывов), удары FPV дронами (2 взрыва).

Удары FPV дронами были в Дружбовской громаде (7 взрывов), Глуховской (8 взрывов), Есманьской (1 взрыв) и Новослободской (1 взрыв).

По территории Середино-Будской громады нанесены удары FPV дронами (8 взрывов), обстрел из артиллерии (15 взрывов) и минометов (9 взрывов).

В Лебединской громаде был ракетный обстрел (1 взрыв).

В Ворожбянской общине были авиаудары управляемыми авиабомбами (2 взрыва).

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